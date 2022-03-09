استمرار حملة من حقك تنظمى لليوم الرابع بالشرقية
كتب : محمد يعقوب
صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار “حقك تنظمي”، والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٠٨٨٠ منتفعة خلال اليوم الرابع من المرحلة الأولي، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن منذ إنطلاق فاعليات الحملة يوم الأحد الماضي إلي ٤٦٥١٤ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.
262 فرقة طبية متنقلة
أكد ذلك محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية مضيفا أن الدكتور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أوضح بأن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، في مراكز ومدن المرحلة الأولي من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة،
15 عيادة متنقلة لتقديم خدمة الاخصائى
وقال المتحدث الرسمى لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية انه يتم تقديم خدمة الأخصائي يبتلك القافلة حيث تقوم بذلك ١٥ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١٣٦ طبيب، و ٣٤١ ممرضة، و ٤٩٧ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة،
الصحة الانجابية
مشيراً إلي أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي “الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبو حماد، منشأة أبو عمر، أبو كبير”، وتستمر لمدة ٥ أيام من ٦ وحتي ١٠ مارس الجاري.
الشكر للمشاركين
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.