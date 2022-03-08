وحدة التضامن بجامعة اسيوط والمبادرات التطوعيه
كتب/حسن علي
مبادرة بكرة بتاعنا.. مبادرة تطوعية من الشباب والي الشباب في حب التطوع
تحت رعاية السيدة الفاضلة الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد الاستاذ الدكتور/ طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
واشراف وتوجيهات الاستاذ الدكتور/ صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعي بالجامعات المصرية
وعناية الاستاذ الدكتور/شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور /مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة اسيوط مبادرة “بكره بتاعنا” للتوعية بأهمية العمل التطوعي ودور الشباب في بناء الدولة وذلك يوم الاحد 6/3/2022 وذلك بمشاركة متطوعي الوحدة وتحت إشراف فريق عمل الوحدة.
جاء ذلك فى ضوء اعلان معالى الوزيرة الدكتورة/ نيفين القباج عن الاستراتيجية الوطنية للتطوع التى من المنتظر اطلاقها فى اواخر مارس الجارى، وانطلاقا من توجيهات الاستاذ الدكتور/ صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى ومنسق عام الوحدات بضرورة توسيع دائرة المتطوعين فى وحدات التضامن بالجامعات وأهمية ترتيبهم
وفقا لأولويات اهتماماتهم، تمهيدا لتنميتهم وتوظيفهم التوظيف الأمثل فى سبيل تحقيق أهداف المجتمع.
حيث ركزت المبادرة علي أهمية العمل التطوعي وتعريفه لدى طلاب الجامعة والحث على ضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة التي تسهم في بناء المجتمع وترابط ابناؤه وتعزز شعور الشباب بقضايا وطنه. كما أكد المتطوعين المشاركين في المبادرة لزملائهم علي أهمية الوعي بدور الشباب فى بناء الدولة والوعي بأن العمل التطوعي هو (امل، إنسانية، عطاء، ثواب، حياه)
واستهدفت المبادرة محيط كليات الهندسة والحقوق والتجارة
وكليات التربية النوعية والآداب.