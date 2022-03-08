هندسة بدر تنظم ورشة عمل عن برامج هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات
كتب : ماهر بدر
أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن “كلية الهندسة والتكنولوجيا” بالجامعة نظمت ورشة عمل عن برامج “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا””، ألقاها الدكتور عمرو صفوت، مدير الهيئة.. وتأتى تلك الورشة بدعم من من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لربط الدراسة النظرية بالواقع العملى ومعرفة البرامج التى تقدمها الهيئة والمنشآت التعليمية الكبرى المتخصصة فى المجال الأكاديمى والبحث العلمى.
فى سياق متصل، أضاف الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة، أنه تم عرض جميع البرامج الممولة والمختلفة التى تقدمها “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا””، والتعرف على كيفية التقديم وحجم التمويل لكل برنامج، ومواعيد باب التسجيل التى تقدم فيها مقترحات المشاريع للهيئة.. مشيراً أن التعريف بشريحة المستفيدون من “ITAC” “شركات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المحلية، الجامعات، ومراكز البحوث”.. موضحاً أن تلك الزيارات فى ضوء سعى قيادات الجامعة على رفع مستوى طلابنا لمواكبة متطلبات سوق العمل.