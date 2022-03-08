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هندسة بدر تنظم ورشة عمل عن برامج هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات

هندسة بدر تنظم ورشة عمل عن برامج هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات

كتب : ماهر بدر

أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن “كلية الهندسة والتكنولوجيا” بالجامعة نظمت ورشة عمل عن برامج “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا””، ألقاها الدكتور عمرو صفوت، مدير الهيئة.. وتأتى تلك الورشة بدعم من من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لربط الدراسة النظرية بالواقع العملى ومعرفة البرامج التى تقدمها الهيئة والمنشآت التعليمية الكبرى المتخصصة فى المجال الأكاديمى والبحث العلمى.

فى سياق متصل، أضاف الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة، أنه تم عرض جميع البرامج الممولة والمختلفة التى تقدمها “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا””، والتعرف على كيفية التقديم وحجم التمويل لكل برنامج، ومواعيد باب التسجيل التى تقدم فيها مقترحات المشاريع للهيئة.. مشيراً أن التعريف بشريحة المستفيدون من “ITAC” “شركات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المحلية، الجامعات، ومراكز البحوث”.. موضحاً أن تلك الزيارات فى ضوء سعى قيادات الجامعة على رفع مستوى طلابنا لمواكبة متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ثروت، رئيس قسم الهندسة الكهربية فى كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة، إلى أنه تم تلقى الأسئلة المختلفة والإستفسارات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب من الحضور والإجابة عنها بالكامل.. منوهاً أن تلك الورش التى تقام بشكل منتظم لطلاب البرامج الهندسية المختلفة فى الكلية تساعد على تطبيق المناهج النظرية على أرض الواقع التنفيذى؛ بهدف التدريب والتثقيف وزيادة الخبرة العملية؛ لتبسيط الدراسة العلمية لجميع طلاب الكلية، قامت بتنسيق الورشة “الدكتورة داليا الشيخ”.

فى ذات السياق، أوضح الاستاذ الدكتور عمرو صفوت، مدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ورئيس قسم الإلكترونيات وإلاتصالات الكهربية فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بأن المشاريع الممولة التعاونية”CFPs” التى يتم إجراؤها بين الشركات والهيئات البحثية كالتالى:
– مشروع البحث “الأولى”: يبدأ كفكرة وينتهى عند إثبات المفهوم.
– مشروع بحث “المتقدم”: هو تقدم إثبات المفهوم إلى نموذج أولى.
– مشروع بحث “تطوير المنتج”: يطور نموذجًا أوليًا إلى منتج.

أشار مدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن الجولة رقم (32) من المشروع التعاونى الممول “CFP” مفتوحة حاليًا للتقديم، وسيتم إغلاق التقديم فى 28 “أبريل” المقبل لعام 2022، وهناك ثلاث أنواع من المشاريع الممولة وهى:
1- الموعد النهائى لتقديم PRP: 14 أبريل 2022 الساعة 3 مساءً.
2- الموعد النهائى لإرسال ARP: 21 أبريل 2022 الساعة 3 مساءً.
3- الموعد النهائى لإرسال PDP: 28 أبريل 2022 الساعة 3 مساءً.

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