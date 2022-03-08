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الزمالك يبقى فى المنافسة بثنائية زيزو وعاشور بالجونة

الزمالك يبقى فى المنافسة بثنائية زيزو وعاشور بالجونة

كتب : مــــحـــمـــــد ســــــرور ..

نجح فريق نادي الزمالك من تخطى عقبة الجونة وأصرار مديرهم الفني الطموح رضا شحاته ونجح الزمالك فى الحصول على الثلاث نقاط والأستمرار بقطار المنافسة الشرسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري ..
ونجح أسامة نبيه فى الأختبار وحصد نقاط المبارتين التى ادارهما بالكامل بعد التغلب على فيوتشر فى اللقاء السابق والتغلب فى مباراة اليوم على الجونة ليسلم مهام عملة بدء من انتهاء اللقاء الى الوافد الجديد البرتغالى جوسفالدو فيريرا والذى سيبدء الولاية الثانية له مع الفارس الأبيض بدءاً من اللقاء القادم أمام الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى يحاول الزمالك العودة للمنافسه من أجل الصعود للدور القادم ..
وبالعودة للمباراة فالمباراة فى مجملها جاءت جيدة المستوى من الفريقين وأن كانت الغلبة فى معظم أوقاتها والأستحواذ والسيطرة كانت من

نصيب لاعبى القلعة البيضاء ..
وكاد الزمالك أن يتقدم فى البداية وبالتحديد في الدقيقة 8 بعد إحراو أشرف بن شرقى أول أهداف اللقاء ولكن الحكم الغى الهدف بداعى وجود تسلل وهو القرار الذى أكده الڤار ..
بعدها وفى الدقيقة 17 وبعد تمريره بينية رائعه من أشرف بن شرقى الى المنطلق أحمد سيد زيزو والذى وضعها بقوة داخل المرمى لولا تألق الحارس أسلام طارق الذى أبعد الكرة وشتتها محمد نجيب الى ركنية .
وفى نفس الدقيقة بعد تنفيذ الركنية يهيئ أشرف بن شرقى الكرة على حدود المنطقة للمدفعجى الجديد أمام عاشور والذى سدد الكرة بكل قوة داخل الشباك على يسار الحارس أسلام طارق ليعلن عن أول أهداف اللقاء وهدف التقدم للقلعة البيضاء ..
بعدها بدقيقه يعود أمام عاشور للتألق ويرسل بينية متقنة للمنطلق أحمد سيد زيزو ليضعها فى الشباك بشكل

 

رائع من فوق الحارس أسلام طارق ويعلن عن ثانى أهداف اللقاء ..
بعدها حاول رضا شحاتة المدير الفني للجونة أعادة ترتيب أوراق فريقة وعدم الأستسلام لعدم زيادة غلة الأهداف وبالفعل نجح فى السيطرة على الكرة وعلى منطقة نصف الملعب والتى أنحصر أغلب اللعب بها لتأتى الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضائع لينجح الجونة وبعد أحتساب الحكم لضربة جزاء عقب عرقلة محمود علاء للاعب عمرو طارق وينجح عمرو السعداوى من تنفيذها ليعلن عن تقليل الفارق لهدف واحد لتصبح النتيجة هدفين لهدف واحد ..
وفى الشوط الثاني حاول الجونة فرض سيطرتة وبالفعل نجح فى الأستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس محمد ابو جبل
وعلى عكس سير المباراة وفى الدقيقة 75كاد أحمد سيد زيزو أن يحرز ثانى أهدافه ويقتل المباراة لولا تألق الحارس أسلام طارق الذى تصدى لتسديدة زيزو وحال دون دخولها المرمى ..
بعدها بعشر دقائق كاد محمود الشبراوي أن يباغت الجميع ولكن

تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لأبو جبل ..
وتظل محاولات الجونة ولكن دفاع الزمالك ينجح فى أنهاء اى هجمات للجونة قبل وصولها الى مرماهم لينتهى اللقاء بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف ووصولة الى النقطة الخامسة والعشرين
محتلآ المركز الثالث متساويا مع الأهلى صاحب الخمسة والعشرين نقطة ولكن يبقى لة لقائين أقل من الزمالك ..

الجدير بالذكر أن القاء شهد حضور مميز للمدير الفني الجديد جوسفالدو فيريرا والذى حضر اللقاء من المقصورة الرئيسية عقب وصولة الى مطار القاهرة قبل قليل للبدء فى أستلام مهام عملة والبدء فى الولاية الثانية له مع القلعه البيضاء ..

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