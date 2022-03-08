الزمالك يبقى فى المنافسة بثنائية زيزو وعاشور بالجونة
كتب : مــــحـــمـــــد ســــــرور ..
نجح فريق نادي الزمالك من تخطى عقبة الجونة وأصرار مديرهم الفني الطموح رضا شحاته ونجح الزمالك فى الحصول على الثلاث نقاط والأستمرار بقطار المنافسة الشرسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري ..
ونجح أسامة نبيه فى الأختبار وحصد نقاط المبارتين التى ادارهما بالكامل بعد التغلب على فيوتشر فى اللقاء السابق والتغلب فى مباراة اليوم على الجونة ليسلم مهام عملة بدء من انتهاء اللقاء الى الوافد الجديد البرتغالى جوسفالدو فيريرا والذى سيبدء الولاية الثانية له مع الفارس الأبيض بدءاً من اللقاء القادم أمام الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى يحاول الزمالك العودة للمنافسه من أجل الصعود للدور القادم ..
وبالعودة للمباراة فالمباراة فى مجملها جاءت جيدة المستوى من الفريقين وأن كانت الغلبة فى معظم أوقاتها والأستحواذ والسيطرة كانت من
نصيب لاعبى القلعة البيضاء ..
وكاد الزمالك أن يتقدم فى البداية وبالتحديد في الدقيقة 8 بعد إحراو أشرف بن شرقى أول أهداف اللقاء ولكن الحكم الغى الهدف بداعى وجود تسلل وهو القرار الذى أكده الڤار ..
بعدها وفى الدقيقة 17 وبعد تمريره بينية رائعه من أشرف بن شرقى الى المنطلق أحمد سيد زيزو والذى وضعها بقوة داخل المرمى لولا تألق الحارس أسلام طارق الذى أبعد الكرة وشتتها محمد نجيب الى ركنية .
وفى نفس الدقيقة بعد تنفيذ الركنية يهيئ أشرف بن شرقى الكرة على حدود المنطقة للمدفعجى الجديد أمام عاشور والذى سدد الكرة بكل قوة داخل الشباك على يسار الحارس أسلام طارق ليعلن عن أول أهداف اللقاء وهدف التقدم للقلعة البيضاء ..
بعدها بدقيقه يعود أمام عاشور للتألق ويرسل بينية متقنة للمنطلق أحمد سيد زيزو ليضعها فى الشباك بشكل