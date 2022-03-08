الزمالك يبقى فى المنافسة بثنائية زيزو وعاشور بالجونة

اهالي فارسكور غاضبون من انتهاك لحرمة الأموات وإيذاء للأحياء بتحطيم يافطة علي يد طبيب وزوجتة ومحاوله استخراج جثة

السكرتير العام المساعد لكفرالشيخ تتابع تكثيف الحملات التموينية على السلع الغذائية و تحرير 248 محضراً متنوعاً