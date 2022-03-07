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وزير الشباب والرياضة يستقبل النائبين مجاهد نصار وأشرف أمين في مكتبه لبحث طلبات مراكز شباب حي غرب وشرق شبرا الخيمة

وزير الشباب والرياضة يستقبل النائبين مجاهد نصار وأشرف أمين في مكتبه لبحث طلبات مراكز شباب حي غرب وشرق شبرا الخيمة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه اليوم كلا من النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين
تناول اللقاء بحث أزمة مركز شباب شبرا البلد والتي أكد الوزير حرصه على حل هذه المشكلة خاصة في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة
تأتي زيارة النائبين اليوم الوزير في إطار استكمال اللقاء الذي عقد أمس بالمؤسسة الإجتماعية العمالية مع رؤساء مراكز شباب حي غرب وشرق شبرا الخيمة لبحث سبل دعم الأنشطة الرياضية وحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه مراكز الشباب وقد تم التأكيد من الوزير على سرعة التنفيذ

من جانبه أثنى وزير الشباب والرياضة على حسن تعاون النائبين مجاهد نصار وأشرف أمين معا وجهودهما الطيبة في دعم الأنشطة الرياضية وحرصهما على عقد اللقاءات المستمرة لبحث المشكلات والمقترحات
حضر اللقاء الأستاذ طارق شبيب رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرا البلد والأستاذ يحيى سيف رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشرقاوية

#نائب_الشعب
#مجاهد_نصار
#أشرف_أمين
#حزب_مستقبل_وطن

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