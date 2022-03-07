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حى شرق شبرا الخيمة يقوم بايقاف اعمال بناء بالمخالفة بدون ترخيص وفقا لرصد وحده المتغيرات المكانيه واتخاذ الإجراءات القانونية

حى شرق شبرا الخيمة يقوم بايقاف اعمال بناء بالمخالفة بدون ترخيص وفقا لرصد وحده المتغيرات المكانيه واتخاذ الإجراءات القانونية

استمراراً للتصدى لمخالفات البناء الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تقوم بايقاف اعمال بناء بالمخالفة بدون ترخيص وفقا لرصد وحده المتغيرات المكانيه واتخاذ الإجراءات القانونية

بناء على تعليمات السيد اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التصدي لمخالفات البناء المخالفة للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ والمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائيه

و بتوجيهات السيد اللواء / خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بناء على ما تم رصده من اداره المتغيرات المكانيه من مخالفات وبالتعاون مع أفراد الآمن من قسم ثان شبرا الخيمه تم ايقاف حاله بالمخالفة قبل الشروع للبناء بدون ترخيص للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة اي منشات وذلك اليوم الاثنين الموافق ٧ / ٣ وتم ايقاف الأعمال وفك الشده الخشبيه للدور الثانى علوى بمنطقه بطن الجبل واتخاذ الإجراءات القانونية

واكد السيد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين

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