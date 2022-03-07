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حملات مكثفة ومرور مستمر لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بالعديد من الشوارع بنطاق حى المناخ

حملات مكثفة ومرور مستمر لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بالعديد من الشوارع بنطاق حى المناخ

تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
استمرار الحملات المكثفة والمرور والمتابعة اليومية التى تقوم بها إدارة الاشغالات بالحى لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات والحواجز التى يستخدمها الباعة الجائلين لوضع فروشاتهم بنهر الطريق
حيث تم المرور بامتداد شارع عبد الهادى الحديدى وبامتداد شارع كسرى وبامتداد شارع ٢٣ ديسمبر وبامتداد شارع النصر
وبامتداد شارع العبور وبامتداد شارع عادل الشربيني وبامتداد شارع الأمين وبامتداد شارع عبد السلام عارف

وأكد السيد الدكتور رئيس حى المناخ بأن الحملات مستمرة يوميا لرفع الاشغالات والحواجز التي يستخدمها البعض في وضع الاشغالات بنهر الطريق مما يعوق الحركة المرورية بالشوارع ،

تأتى هذه الأعمال استكمالا للحملات والمتابعات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لرفع وازالة الاشغالات والمخالفات
بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات بالحى

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