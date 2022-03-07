بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة لرفع الاشغالات بشارع مستشفى النيل
بناء على توجيهات معالي وزير محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان
شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه والسادة نائبي رئيس الحي الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات وشرطة المرافق حملة اشغالات مكبرة
بشارع مستشفى النيل خلف قسم أول شبرا الخيمه تم رفع الاشغالات تحرير 25محضر أشغال وإزالة 30فرش للباعة الجائلين وتم عملة حملة نظافة عامة وإزالة كافة المخلفات لظهور الشارع بمظهر حضاري وتيسير حركة سير المواطنين ،
crossorigin="anonymous">
crossorigin="anonymous">