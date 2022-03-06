محافظ الإسكندرية يفتتح محطة الطاقة الشمسية بفرع النساجون الشرقيون
كتبت – شريهان شكري:
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محطة الطاقة الشمسية بفرع النساجون الشرقيون، بقدرة 259 كيلو وات، والتي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشركة بأكثر من 260 طنًا سنويًا، اليوم الاحد.
وذلك بحضور ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، واللواء أ.ح إيهاب أمين نائب وزير الصناعة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وقال «الشريف» :أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بفرع النساجون الشرقيون اليوم يعد بداية طيبة، ودعوة للجميع للتوجه نحو الطاقة النظيفة والإقتصاد الأخضر لما سيكون لها من مردود كبير في تقليل الانبعاثات الحرارية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وتوجه المحافظ بالشكر إلى رئيس مجموعة النساجون الشرقيون ياسمين خميس، وجميع الحضور، معربًا عن سعادته بتواجده في قلعة من قلاع الصناعة المصرية، مشيداً بالدور الفعال لمجموعة النساجون الشرقيون في عملية التنمية، إذ أنها تعد فخر الصناعات على المستوى العربي والعالمي.