كتيبة أنشلوتى تبدع وتعزز الصدارة باربع أهداف فى مرمى سوسيداد
كتب : مــــحـــمـــــد ســــــرور ..
نجح العملاق المدريدي ريال مدريد بقيادة مديره الفنى المخضرم الداهية أنشلوتى من مواصلة التألق ومواصلة الإنتصارات والأبتعاد بصدارة الليجا الإسبانية بعد التغلب على مضيفه فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف وتحويل تأخرة بهدف الى تقدم وفوز يصل به للنقطة ال63 يبتعد بها بصدارة الليجا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أشبلية صاحب المركز الثانى ..
المباراة فى مجملها جاءت قوية ومثيرة أظهرت وأخرجت للجميع ذكاء ودهاء المدرب الكبير كارو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد
والذى نجح بالعودة بالريال الى الطريق الصحيح وعودة الأنتصارات والأداء الممتع .
ففى بداية اللقاء وتحديدآ فى الدقيقة ال39 ومن ضربة جزاء ينجح ميكيل أويارزابال من
أحراز أول أهداف اللقاء وهدف التقدم للضيوف ليعلن عن تقدم ريال سوسيداد بهدف نظيف لينطلق العملاق المدريدي ويستحوذ على كل شئ بارض الملعب ويهدر لاعبوه أكثر من هدف محقق ..
حتى تأتي الدقيقة 40 لينجح ومن تصويبة صاروخيه من على حدود منطقة الجزاء ينجح إدواردو كامافينجا من إدراك هدف التعادل ويعود بالمباراة لنقطة البداية .
وبعدها بإربع دقائق ينجح لوكا مودريتش من أحراز الهدف الثاني لفريقه قبل صافرة النهاية للشوط الأول لينتهى الشوط بتقدم الريال بهدفين مقابل هدف واحد لريال سوسييداد ..
وفى الشوط الثاني زاد الطوفان الأبيض من قوتة لتأتى الدقيقة 69 ويضيف بنزيما الهدف الثاني له والثالث لفريقة ولكن الحكم يحتسب الكرة تسلل ويلغى الهدف لتبقى النتيجة دون تأثر ..
وفى الدقيقة 75 وبعد العودة لتقنية الفيديو يحتسب الحكم ضربة جزاء للريال ليحرز منها كريم بنزيما ليحرز الهدف الثانى له والثالث لفريقة .