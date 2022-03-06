قيادات الغرفة التجارية وصناعة الجلود يشيدون بدور مؤسسة العريان جروب الصناعي

كتب: أحمد زينهم

حرص المستشار حمدي أبوالعينين عضو الغرفة التجارية،ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للغزل والنسيج وعضو جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية خلال زيارته وتفقده لمعرض القاهرة الدولي 16 للجلود على زيارة جناح مؤسسة العريان جروب الصناعية أحد أهم الشركات الرائدة بمجال صناعة الكوتشي الرياضي.

وأشاد المستشار حمدي أبوالعينين، بما تقدمه المجموعة من إسهامات في مجال صناعة الأحذية الرياضية بتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتقديم جودة تنافس الماركات العالمية بأيدي مصرية وبأسعار تنافسية.

كما تشرف جناح مؤسسة العريان جروب باستضافة جمال السمالوطي، رئيساً لغرفة صناعة الجلود، وعرضت عليه أحدث ماكينات صناعة وش الكوتشي التريكو و تقنيات صناعه الحذاء الكامل، يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة لتحقيق اكتفاء كامل للسوق المحلي من الأحذية الرياضية لتصنع بشكل كامل في مصر.