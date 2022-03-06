فعاليات ورشه “الزراعة العضوية” بحديقه الارومان
كتب: محمد صلاح كمال
انطلقت فعاليات ورشة العمل في مجال الزراعة العضوية،
وفي بداية الورشه قال الدكتور/جمال معاطي، عضو مجلس إدارة مجلس نقابة المهن الزراعية بان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لدورها في تحقيق التنمية المستدامة من الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة لتوجيهات سيادة نقيب الزراعيين الاستاذ الدكتور السيد علي خليفة لذلك شارك اليوم كل الزراعيين بالنقابة من أجل العمل علي تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال هذا التدريب.
حيث شارك في تلك الورشة عدد من طلاب كليات الزراعة بالجامعات المختلفة ومجموعة من القامات العلمية في مجال الزراعة العضوية ومجموعة من الشركات المتخصصة في مجال الزراعة العضوية، التي كانت من تنظيم أورجانيك مول وسالم جروب وبإستضافة مجموعة الماهر للاستيراد والتصدير ومكافحة الحشرات بالإضافة إلي ما تم تنظيمه منذ أيام ندوة في مكافحة افات الصحة العامة بحديقة الاورمان بمعرض الزهور، كما تحدث دكتور جمال عن أهمية الزراعة العضوية وفوائدها التي لا حصر لها وأنها تشغل حيز كبير من الاهتمام وأن نقابة المهن الزراعية تعمل جاهدة بالتنظيم مع كافة جهات الدولة علي إعادة القطاع الزراعي المصري بكل تخصصاته لمواقع الريادة العالمية طبقا لتعليمات معالي نقييب الزراعيين.
وفي نهاية الورشة اجتمع الدكتور جمال معاطي مع السادة الحضور عن كسب واهتمام لتلقي آراءهم البناءة وسماع شكواهم ومعرفة مشاكلهم وطلب من الشركات التي تعمل في مجال الزراعة العضوية أن يجتهدوا في أعمالهم وان النقابة تفتح ذراعيها دوما لابناءها وتطالب كل الزراعيين بالتعاون المثمر البناء للنهوض بالزراعة المصرية، كما أكد علي أن النقابة تعمل ليل نهار وتسابق الزمن علي حل مشكلات كل الزراعيين وتطويرهم فهم حجر الأساس الذي سيعيد قطاع الزراعة للريادة العالمية.