عابدين ينتزع وصافة الثالثه لبطا بالفوز على التعليم بهدفين
كتب -مسعد مجاهد
فاز فريق بطا بقيادة محمد عابدين الملقب ب”جورديولا” على فريق التعليم بهدفين دون رد فى مباراة الاسبوع ال22 من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه.
حقق محمد عابدين فوزا غاليا على ضيفه فريق التعليم بقيادة مصطفى عبد الرحيم ، بهدفين مقابل لا شيء ،سجل لفريق بطا اللاعب القناص هلول وأبو بكر الغينى ، بهذا الفوز يحتل فريق بطا وصافة المجموعه برصيد41 نقطه خلفا للعبور المتصدر ب 52 نقطه وبفارق 11 نقطه عن فريق بطا ،
بينما توقف رصيد فريق التعليم عند النقطه 16فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب .