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انجازات نادي بهتيم

انجازات نادي بهتيم

 

كتب بواسطة سيد العايق

جريدة موقع تايم المصرية
الجمعه 4 مارس 2022

المستشار سمير الزهار رئيس نادي بهتيم وجميع مجلس الاداره يهنئون جميع اللاعيبه اللي حصل
اليوم على المركز الاول في الالعاب الفرديه الملاكمه بمحافظه القليوبية

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضه بالقليوبيه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

الكابتن محمد سيد مدير الفني لمنتخب القليوبيه للملاكمة

الكابتن.شعبان مدرب الكابتن.دنيا مدرب

الاستاذ محمد عبد الرحيم مدير المنطقه

و نادي بهتيم الرياضي شارك بعشره لاعيبه في جميع الاعمار وحصلوا على عشر مدليات (8 ذهبيه) (1برونزيه)( فضيه)العام الثاني على التوالي انجازات مجلس اداره بقياده المستشار سمير الزهار

اسماء اللاعيبه الاتي اسمائهم

ياسين محمد سيد احمد ميزان ٤٨

طه عماد عبدلله ميزان ٥٠

مصطفى ذكى فهمى ميزان ٦٩

عبد الرحمان المعتز بالله ميزان +٦٩

عبدالرحمن محمد احمدميزان

ميزان ٤٦

محمد يوسف جبريل ميزان ٤٤

زياد عماد عناني ميزان ٥٦

نور عبد الارزق ابراهيم.ميزان٦٦

عبد المسيح متى عبد المسيح.ميزان /+/٦٩مركز تانى

معاز محمود اسماعيل +٦٩مركز تالت

الف الف مليون مبروك وعقبال بطوله الجمهوريه للالعاب الفرديه

متمنيين لجميع مجلس الاداره بالتوفيق والنجاح

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حفظ الله مصر وحفظ شعبها من كل سوء ومكروب وتحيا مصر

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