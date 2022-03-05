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موعد مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان والتشكيل المتوقع

كتب: يوسف السكري

تقدم لكم جريدة “التايمز” المصرية موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين علي ملعب “سان سيرو” سجلهما روبيرتو فيرمينو و محمد صلاح.

وسيكون موعد مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس الحالي علي ملعب “أنفيلد” معقل فريق حمر المرسيسايد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمي: أليسون.

الدفاع: فان دايك-ابراهيما كوناتي-أرنولد-روبيرتسون.

الوسط: فابينهو-تياجو الكانتارا-هندرسون.
الهجوم: محمد صلاح-جوتا-ماني

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