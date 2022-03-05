موعد مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان والتشكيل المتوقع
كتب: يوسف السكري
تقدم لكم جريدة “التايمز” المصرية موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين علي ملعب “سان سيرو” سجلهما روبيرتو فيرمينو و محمد صلاح.
وسيكون موعد مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس الحالي علي ملعب “أنفيلد” معقل فريق حمر المرسيسايد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء.
تشكيل ليفربول المتوقع:
حراسة المرمي: أليسون.
الدفاع: فان دايك-ابراهيما كوناتي-أرنولد-روبيرتسون.
الوسط: فابينهو-تياجو الكانتارا-هندرسون.
الهجوم: محمد صلاح-جوتا-ماني