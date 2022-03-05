بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة ضبط بناء مخالف بنطاق الحى
بناء على تعليمات السيد اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التصدي لمخالفات البناء المخالفة للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ والمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائيه
و بتوجيهات السيد اللواء / سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه قام نائبي رئيس الحي الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات وفني الإدارة الهندسية تم رصد حالة بناء مخالف صب أعمدة الدور الحادي عشر بناحية ميت نما وتم الإزالة الفورية وتحرير محضر إزالة بالواقعة
وقامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة متمثله فى الاداره الهندسيه والاشغالات ووحده المتغيرات المكانية والمتابعه الميدانيه بايقاف حالة بناء بالمخالفة قبل الشروع للبناء بدون ترخيص للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة اي منشات وذلك الساعات الاولى من صباح يوم السبت الموافق ٥ / ٣ وتم ايقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية
واكد السيد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين