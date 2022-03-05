القناطر يتخطى الاتحاد بصعوبه فى القسم الرابع
كتب -مسعد مجاهد
نجح فريق القناطر بقيادة عصام مصطفى ومحمد ابوالعز فى الفوز الصعب على فريق الاتحاد السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراه التى جمعت بينهم أمس على ملعب المؤسسه العماليه ضمن منافسات الاسبوع ال 22 من مسابقة القسم الرابع منطقة القليوبيه .
واصل فريق القناطر سلسلة الانتصارات بالفوز على فريق الاتحاد السودانى 3/2 ، سجل للقناطر القناص أمين عادل والموهوب يوسف سلامه واختتم الأهداف اللاعب محمود السيد،بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق القناطر النقطه 61 فى المركز الثانى خلف فريق بهتيم ،بينما يتوقف رصيد الاتحاد السودانى عند النقطه 35
فى المركز الرابع بالتساوى مع شبلنجه فى نفس عدد النقاط .