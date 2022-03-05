سبورتعاجل

القناطر يتخطى الاتحاد بصعوبه فى القسم الرابع

القناطر يتخطى الاتحاد بصعوبه فى القسم الرابع

كتب -مسعد مجاهد

نجح فريق القناطر بقيادة عصام مصطفى ومحمد ابوالعز فى الفوز الصعب على فريق الاتحاد السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراه التى جمعت بينهم أمس على ملعب المؤسسه العماليه ضمن منافسات الاسبوع ال 22 من مسابقة القسم الرابع منطقة القليوبيه .

واصل فريق القناطر سلسلة الانتصارات بالفوز على فريق الاتحاد السودانى 3/2 ، سجل للقناطر القناص أمين عادل والموهوب يوسف سلامه واختتم الأهداف اللاعب محمود السيد،بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق القناطر النقطه 61 فى المركز الثانى خلف فريق بهتيم ،بينما يتوقف رصيد الاتحاد السودانى عند النقطه 35
فى المركز الرابع بالتساوى مع شبلنجه فى نفس عدد النقاط .

شهدت المباراه القوه والاثاره وخمسة أهداف فى شباك الفريقين
لكن طاقم تحكيم المباراه كان الافضل على مدار 90 دقيقه ، حلاوة حكم موهوب،عاونه افضل رايات الجيل الضظوى ومجاهد .

أدار اللقاء تحكيميا طاقم متميز

احمد حلاوه حكم ساحه
احمد عصام. مساعد أول
محمد مجاهد مساعد ثان
ك محمد طه مسابقات

Post Views: 58
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of سرى الدسكي تكشف تفاصيل برنامج “هاي شباب”

سرى الدسكي تكشف تفاصيل برنامج “هاي شباب”

منذ 8 ساعات
Photo of فوز بهتيم والقناطر والمؤسسة وهزيمة الادويه وقها فى الدرجه الرابعه

فوز بهتيم والقناطر والمؤسسة وهزيمة الادويه وقها فى الدرجه الرابعه

منذ 10 ساعات
Photo of ادارة شرق التعليمية رائدة التعليم بكفرالشيخ

ادارة شرق التعليمية رائدة التعليم بكفرالشيخ

منذ 11 ساعة
Photo of شيماء محمد «أبيار» تدشن مدرسة تعليمية للمكياج والموضة للمحجبات

شيماء محمد «أبيار» تدشن مدرسة تعليمية للمكياج والموضة للمحجبات

منذ 11 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!