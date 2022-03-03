مصارعة الفنون القتالية المختلطة “MFC6” قريبا بالقاهرة
كتب_عماد خطاب
قريبا بالقاهرة وبالتعاون مع الإتحاد الدولي بروسيا الحدث الدولي ” MFC6 لرياضة الفنون القتالية المختلطة”وذلك يوم ٢٦ الشهر الجارى ،
حيث تلااحظ في الفترة الأخيرة امتداد العلاقات بين مصر وروسيا في هذه الرياضة والتعاون الكبير والدعم المقدم من شركة “monster”،
حيث يلقي الحدث اهتمام الجميع من مصر والوطن العربي والذى يقوم باستثمارات عديدة في هذة الرياضة،
جدير بالذكر إن هذا الحدث يتم برئاسة الكابتن عبدالفتاح توحا “نائب رئيس الاتحاد الروسي وسفير روسيا في هذه الرياضة” في مصر والشرق الاوسط ،
كما يشارك أيضا فى الحدث إبطال مصر المحترفين علي اللقب البطل محمود عافية في مواجهة البطل محمد ديدو علي لقب الوزن الثقيل وايضا لقب الوزن الخفيف بين البطل يوسف بركات حامل اللقب امام ادهمّ محمد،
وتوجد أيضا مشاركات عدة دول وهي روسيا وطاجكستان والعراق والمغرب ايضاً ،
وصرح الكابتن الكابتن عبدالفتاح توحا إن كل من الفائزين المميزين في هذا الحدث يتم توفير عقود لهم للاحتراف وتمثيل مصر في روسيا وبيلاروسيا وكازخستان وازباكستان