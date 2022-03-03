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شباب التأمين 2001 يتربع على عرش تانيه القاهرة

شباب التأمين 2001 يتربع على عرش تانيه القاهرة

كتب -مسعد مجاهد

واصل فريق شباب مصر للتأمين مواليد 2001 بقيادة عصام عبد الحميد ” عيصو” بحسم صدارة المجموعه الثانيه فى دورى منطقة القاهره بالفوز الكبير على فريق. شباب المعادي واليخت برباعيه نظيفه فى مباراه ختام المجموعه

حقق عيصو فوزا غاليا على فريق المعادى بأربعة أهداف مقابل لا شيء واعتلاء قمه المجموعه سجل للتأمين محمدخالد “هدفين” ويوسف شعبان “هدفين” بهذا الفوز يحتل التأمين قمة الثانيه بلا منافس .

شهدت المباراه تألق كريم سليمان، يوسف شبرا ،فجله، يوسف أشرف ،كامبا ، والحارس الموهوب حازم خالد الذى نجح فى تصدى لركلتى جزاء ، وبهذا الفوز يرتفع رصد التأمين للنقطة 38 حصيلة الفوز فى 12 وتعادلين ولم يتلقى اى هزيمه .

الجدير بالذكر أن التأمين له مباراه يوم الخميس القادم قبل استدلال الستار مع حلوان والفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه نشىء العمال

الجهاز الفني لفريق التامين كالتالى

عصام عيصو مدير فنى موسى حسن مدرب
حسن عواد مدرب
هانى اسماعيل م حراس

فوزى رجب مدير ادارى
د جمال اصابات
د عمرو علاج طبيعى
السنى. م ادارى القطاع

رمضان إبراهيم رئيس القطاع سمير حنا مشرف على الكره

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