تشهد القاهرة انطلاق اقوى مهرجان فاشون FASHION WG النسخه الأولى
كتبت / خلود اشرف جريدة التايم المصرية
اكبر مهرجان فى مصر والوطن العربى والذى سيقام بأكبر الفنادق بالقاهرة الذى يضم نخبه كبيرة من نجوم الاذاعه والتلفيزيون بمختلف المجالات من جميع الدول العربية ومشاركة عدد من مصممين الازياء والميكب ارتيست والبلوجرز ومصففين الشعر .
حيث تشهد جمهورية مصر العربية حدثاا تنوعا فى مختلف المجالات لصناع الموضه والجمال حيث يحقق المهرجان هدف كبير جدا لتبادل الخبرات والثقافه فى عالم الفاشون والجمال
وكمان هتقدر انك توصل وتظهر شغلك ومجالك وتحقق اكبر نجاح من خلال مشاركتك فى أكبر مهرجان خطوة الشهرة خلاص قربت ليك .
وفى وسط الأجواء الجميله قررت ادارة المهرجان عن كشف فاعليات الموسم الجديد الذى يستضيف مجموعه جديدة متميزة وفريده من نوعها تضمن العديد من الانشطه والمفأجات .
وصرح رئيس المهرجان الاستاذ جمعة الصياد بأنه وقع الاختيار على القاهرة لتكون محطة الانطلاق فى الدورة الأولي لثقته الكبيرة في اداء القاهرة في منظومة الموضة العربية لاثراء الصناعه.
حيث يشمل مهرجان “FASHION WG ” عدد كبير من مشاركين الدول العربيه منها ( السعوديه ، واليمن ، والسودان ، وسوريا )
من خبراء تجميل ومصممين ازياء ومصففى الشعر والميكب ارتيست والفاشون ديزاينر ….والخ
ومن مميزات المهرجان تكريم نخبه كبيرة جدا من الشركات والمعارض والميكب والاستايل والقنوات الفضائية ومقالات أخرى
وتكريم مجموعه من ذوى الهمم والقدرات .
وأكد “جمعة الصياد” حرصه على التميز ومراعاة أفضل معايير الجودة والرقي فيما يقدمه المهرجان في مجالات الموضة مضيفًا أن صناعة الموضة في الوطن العربي تمر بمرحلة رائعة وأن هناك استعدادات مكثفة لانطلاق المهرجان لما يشكله من إضافة مهمة في صناعة الفاشون والجمال .
واكدت ايضا مديرة المهرجان “الاعلامية خلود اشرف” على ان المهرجان سيقوم بتقديم كل ما هو مميز ومختلف فى عالم الموضه والجمال والرقى.