محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال
كتب / إسلام زهير
أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال إنشاءات المستشفى المركزي لمدينة طوخ والجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 308 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى ٦٠% حيث تتم الآن أعمال التشطيبات النهائية والدهانات وتركيب الواجهات.
وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع ومتابعة آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، موجها بتطوير مرفق الإسعاف وإنشاء مبنى إداري وجراجات تماشيا مع أعمال التطوير الجارية موجها أيضا باستمرار توريد مستلزمات الفرش والأجهزة الطبية بالتوازي مع أعمال الإنشاءات لتدخل المستشفى المنظومة الصحية في أقرب وقت ممكن.
وجدير بالذكر أن المستشفى تشتمل
على ١٦ عيادة خارجية ،٩٠ سرير داخلي ، ٢١ سرير رعاية مركزة ،١٦ حضانة أطفال ،٢٠ ماكينة غسيل كلوي ، ٦ غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد كما تشمل المستشفى “أماكن انتظار – مكاتب إدارية – العيادة الخارجية – قسم للطواريء – قسم للغسيل الكلوي – قسم للعلاج الطبيعي – قسم الأشعة – التعقيم المركزي – غرف عمليات – استراحات الأطباء ومدرسة التمريض – قسم للمعامل – حضانات – قسم للحروق – قسم جراحة المناظير”،