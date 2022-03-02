بلاغ ضد المدير التنفيذي ومجلس إدارة نادي الشيخ زايد لمنع موظفة من الدخول واجبارها علي الاستقالة

حررت هناء عبد النبي جلال حسين السكرتيرة بنادي الشيخ زايد محضراً يحمل رقم ٤٧٣ إداري الشيخ زايد، بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٢ ضد كلا من المهندس علي بدر المدير التنفيذي بنادي الشيخ زايد، وفتحية حمدي عضو مجلس الإدارة، واحمد عبد الباقي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

وجاء أقوال هناء في المحضر المقدم أن المذكورين قاموا بمنعها من دخول النادي، رغم أنها موظفة بالنادي بعقد رسمي، ويمارسون الضغط عليها واجبارها علي الاستقالة.

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وذكرت أنها سوف تتوجه إلي مكتب العمل بمنطقة الجيزة لتحرير بلاغ ضد مجلس الإدارة وشئون العاملين بسبب الإجراء التعسفي التي تتعرض له من القائمين علي إدارة النادي.

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وأضافت أنها تقدمت بشكوي إلي وزارة الشباب والرياضة للتحقيق فيما تتعرض له من مضايقات وإجراءات تعسفية بنادي الشيخ زايد.

وقالت هناء إنها لن تترك حقها في العمل بالنادي وفق قانون العمل، خاصة أن أعضاء مجلس الإدارة والقائم بالأعمال يقومون بفصل العاملين واستبدالهم بأشخاص تابعين لهم ضاربين بالقانون عرض الحائط، مؤكدة أن النادي تحول إلي عزبة خاصة للمسؤولين فيه وكل عضو يقوم بتعيين تابعيه.