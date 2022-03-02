بالصور.. جامعة القاهرة تنظم ندوة عن «الشمول المالي» برعاية المركزي المصري
كتب: أحمد زينهم
نظمت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة ندوة تثقيفية بعنوان “الشمول المالي وبناء الجمهورية الجديدة”، تحت رعاية البنك المركزي المصري وبإدارة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك على هامش فعاليات برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية، بحضور الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور ممدوح اسماعيل، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيادات من وزارة الشباب والرياضة.
ويأتي ذلك مساهمة من القطاع المصرفي من البنك المركزي المصري وبنك الكويت الوطني، في تطوير الثقافة المالية لدى كافة فئات المجتمع المصري لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاءت كلمة الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، عن أهمية الشمول المالي في بناء الشخصية المصرية الحديثة وأهمية التحول الرقمي، حيث تعمل الدولة جاهدة على تعزيز الشمول المالي في مصر باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، حيث يعمل الشمول المالى على دمج الإقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، كما يساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء، ومحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ألقى الندوة الأستاذ شريف شلبي، مدير إدارة الشمول المالي ببنك الكويت الوطني، بمحاضرة تثقيفية عن دور الشمول المالي في دمج جميع عناصر المجتمع المصري تحت مظلة القطاع المصرفي من أجل النمو الإقتصادي والإجتماعي للدولة.
وأكد الأستاذ شريف شلبي على أهمية الشمول المالي في تضمين جميع فئات المجتمع في القطاع المصرفي من أجل الإستفادة بالمنتجات والخدمات المالية، ويهدف الشمول المالي إلى تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سواءً كان على الصعيد الإدخاري أو التمويلي بحيث يساعد ذلك في زيادة إنتاجية الدولة وخفض مستوى البطالة.