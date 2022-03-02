الصحافة العربية ومدى تطورها .. حوار خاص مع الصحفي رسول علي

كتب: خالد البسيوني.

الصحافة العربية الأن تمر بتطور رهيب طرأ على المنطقة كلها وكصحافة مصرية يجب علينا أن نتابع هذا التطورات التي تحدث من حولنا في بلاد اشقائنا العرب ومن أجل هذا كان لقائنا مع الصحفي العراقي رسول علي، ورسول علي هو صحفي وعضو نقابة الصحفيين العراقي ومصور فوتغرافي ولديه الكثير من الاعمال المنشروة في مواقع عالمية كال bbc والناشينوال جيغرافيك وكذلك ABC وكذلك الكارديان وغيرها، وبسؤاله عن أسباب خوضه للعمل في مجال الصحافة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن العربي، ومتى بدأ العمل بالصحافة، قال: “عملت بالصحافة منذ عام ٢٠٠٧ وبالتصوير منذ عام ٢٠٠٨ وكلاهما في فترة حرجة وخصوصا الفترة التي مرت بالعراق من احتلال الى تفجيرات واغتيالات الى حرب طائفية، وبالنسبة لي الصحافة قبل كل شيء هي إبداع

بنظري وكما اتصوره لايهم انت تكون صحفيا مالم تتميز عن اقرانك من الصحفيين لأنها مهنة التميز.

وبسؤاله عن سلاح الصحفي الثاني بعد قلمه وهو التصوير وهل التصوير هدف أم وسيلة؟ وهل الكاميرا وحدها تكفي ليكون المصور قادرًا على التقاط صورة مُميزة، قال: “لا اعتبر التصوير إلا وسيلة لنقل معادن الجمال في البلدان والأماكن التي زرتها والتركيز على حضارة وتاريخ هذا البلد وتسليط الضوء عليه وخصوصا عالميا، لكن بالتأكيد أيضا التصوير ليس مجرد كاميرا فقط وإنما يحتاج إلى الذوق العالي وكذلك اختيار الزاوية الجيدة لاظهار جمالية الصورة .. والتي اعتبرها اهم من نوع الكاميرا المستخدمة في التصوير.

وأضاف رسول علي أن الصحافة العربية الأن تمر بتطور مستمر وشبه يومي على الرغم من الفترات العصيبة التي نعيشها، وكأنه كلما زاد ضنك العيش زاد إبداع القلم، والجميع في كل دول العالم يشهدون بمهاراة الصحفيين العرب، وهذه مكانة يجب على كل صحفي عربي أن يحافظ عليه بل ويسعى للمزيد من التقدم ومواصلة النجاحات، خاصة وأننا نمتلك لغة خصبة قادرة على مساعدتنا في تطويعها لإظهار ما نراه بأعيننا في صورة حروف على ورق يخدم الموضوع الذي نتحدث عنه.

وبسؤاله عن الذي يطمح إليه رسول علي، وهل يريد الاستمرار فقط في البرمجة والصحافة، أم لديه أحلام آخرى، قال: “حاليا لدي طموح كبير ولعل أهم شيء هو أن أساهم في افتتاح العراق على الشركات العالمية وان يكون لديها مكاتب إقليمية بالعراق”.