منى الغضبان تشارك في معرض مسقط الدولى بكتاب “تناسخ الأرواح بين الوهم والحقيقة”
بقلم صلاح المناعى
صدر حديثا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، كتاب “تناسخ الأرواح بين الوهم والحقيقة”، للكاتبة منى الغضبان للمشاركة في الدورة 26 من «معرض مسقط الدولي للكتاب 2022»، التي انطلقت الخميس وتستمر حتى 5 مارس المقبل في العاصمة العمانية مسقط بمركز عمان للمؤتمرات
جناح ( 4H14 )
نبذه عن الكتاب :-
▪️قضيه تناسخ الأرواح قضيه أذليه ، فالمنكرون يملكون أدله والمؤيدون أيضاً يملكون أدله
فكيف نعرف ما إذا كانت هذه النظريه حقيقيه أم وهم ؟
و ما علاقه تناسخ الارواح بالعداله الإلهيه ؟ وما هى كلمة الدين فيها؟ وعلينا ان نسأل : ‹ من اين نشأت هذه الفكرة من الاساس ؟›.
و هل فعلاً نعيش مره واحده أم أكثر ؟
يتضمن هذا الكتاب الإجابه على كل هذه الأسئله و بحثاً تفصيلياً في تناسخ الأرواح و التقمّص وتكرّر ولادة النفس، ويطرح كلّ ما يمكن أن يخطر لك من أسئلة، وتلك التي لا تخطر لك، ويجيب عنها بصورة دقيقة ومقنِعة.
إبتداءً من الأسئلة عن الهدف من التناسخ والقرائن والأدلة على حقيقته، والرد عليها بأدله نفي وبطلان مروراً بمفهوم الكارما والإرادة الحرة والألم والمعاناة البشريه، والإبتلاء ، وبالأسئلة اللاهوتية والدينية والثقافية، وصولاً إلى الأسئلة العلمية.
كلّ ذلك بأسلوب منطقي وسلس
إنه مرجع شامل وقيّم في موضوع
تناسخ الأرواح بما لها وما عليها
فهو أول كتاب يعرض رأي المؤيدين ورأى المنكرين وأدلتهم بالتفصيل بحياديه تامه
التعريف بالكاتبه :-
منى السعيد عبد الرازق الغضبان محاميه وكاتبه ومتحدثه تحفزيه ومساهمه في رفع الوعى وباحثه في التنميه الذاتيه وإستشارى صحه نفسيه بالطاقه الحيويه معتمده منذ 2010
هى من أوائل المصريات اللاتي اقتحمن مجال التنميه الروحيه وعلوم الطاقه بإحترافية