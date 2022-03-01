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مسؤلو مديرية الشباب بالمنوفية يضربوا باللوائح والقوانين عرض الحائط بمباركة ومساندة من وزارة الرياضة
مسؤلو مديرية الشباب بالمنوفية يضربوا باللوائح والقوانين عرض الحائط بمباركة ومساندة من وزارة الرياضة
كتبت هدي العيسوي
ضرب مسؤلو مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية برئاسة سمير كرم بكل اللوائح والقوانين التى أقرتها الدولة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية عرض الحائط ، وبتأييد ومساندة من مدير إدارة الأداء الرياضى بالوزارة الدكتور عادل رضوان ، حيث قامت المديرية بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادى النجوم بالسادات من العاملين بإدارة الشباب والرياضة ، رغم أن مجلس الإدارة برئاسة تامر باظة عقد جمعية عمومية عادية يوم الجمعة 4فبرلير الماضى وأشرفت عليها اللجنة الأوليمبية مدعمة بإشراف قضائى كامل واسفرت عن فوز تامر باظة وقاىمته الانتخابية ، لكن المديرية أوقفت حساب النادى فى البنوك بعد ثلاثة أيام فقط من الانتخابات ، ولم تعترف بالنتيجة لأنها على حد قولها لم تشرف على الجمعية العمومية مع أن ذلك حق أصيل للجنة الأوليمبية التى تفوض المديرية فى الإشراف على الجمعيات العمومية فى كل محافظة
وقامت اللجنة بسحب تفةضيها المديرية وأشرفت على الجمعية العمومية للنادى . وقامت المديرية بتشكيل لجنة إدارية لإدارة النادى تضم ثلاثة موظفين من العاملين بإدارة السادات للشباب والرياضة ، واغفلت اللوائح والقوانين التى تنص على أنه فى حالة تشكيل لجنة مؤقتة لأى نادى تضم مدير النشاط الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى ، ومع ذلك قامت المديرية بمخالفة كل شئ ورفضت الاعتراف بنتيجة الانتخابات التى عقدت مع أن القانون يعظم دور الجمعيات العمومية ، ولكن إدارة السادات تفعل ما تشاء بتأييد من وزارة الشباب والرياضة والدكتور عادل رضوان .