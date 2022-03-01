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مدير مدرسة عمار بن ياسر: أنشطة وتفعيل مسابقة أوائل الطالبات من أجل جذب الطالبات للمدرسة

مدير مدرسة عمار بن ياسر: أنشطة وتفعيل مسابقة أوائل الطالبات من أجل جذب الطالبات للمدرسة

كتبت سمية أمين

في إطار فعالية تنشيط الأنشطة المدرسة بداخل مدارس غرب شبرا الخيمة التعليمية, اتبعت إدارة المدرسة تفعيل مسابقة أوائل الطلاب بشكل يومي في طابور الصباح, كذلك تفعيل اليوم الرياضي للطالبات, كما أشار أيضا إلى أن قوة مدرسة عمار بن ياسر الإعدادية بنات تزداد يوما بعد يوم, بشكل يشير إلى التزايد المستمر في إقبال الطلاب على الحضور إلى المدرسة.
وأكد كذلك مدير المدرسة أن الإقبال على المدرسة في بداية الفصل الدراسي الثاني كان ضعيفا, إلا أنه

ومع اتباع المدرسة لتفعيل نظام الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للطالبات, فقد أصبح حضور الطالبات بشكل كامل, ويشير سيادته بالدور الإيجابي والبارز لجميع العاملين في المدرسة في نجاح تلك الفعاليات, والسير بالعملية التعليمية نحو مزيد من التقدم والرقي.

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