بعد الحكم بحبسهم ٦ اشهر
استئناف المنوفية تقرر حجز قضية الاعتداء علي مهندسة قويسنا لجلسة ٢٨ الجاري
كتب عمرو محيي الدين
قررت محكمة استئناف المنوفية حجز قضية الاعتداء بالسب والضرب علي مهندسة قويسنا دينا حجازي صاحبة فيديو الاستغاثة الشهير علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي قام فيه طليقها مصطفي الدسوقي طه عبد العزيز محاسب بالبنك الاهلي وشقيقه طه الدسوقي طه عبد العزيز طبيب اسنان بام خنان ووالده الدسوقي طه عبد العزيز موظف بالمعاش ووالدته هانم السيد الدسوقي رضوان مدرسة بوزارة التربية والتعليم بالمنوفية وابن خاله احمد الدسوقي السيد رضوان مهندس بالبنك الاهلي حيث قاموا جميعا بالاعتداء بالسب والضرب علي المهندسة دينا طليقة الاول واخذوا ابنتيها سيلينا وايسل
بالقوة من داخل سيارتها وسط صراخ الاطفال فأمرت نيابة قويسنا بضبطهم وإحضارهم جميعا واحيلوا للمحاكمة حيث قضت محكمة جنح قويسنا بحبسهم ٦ اشهر مع الشغل فتقدموا باستئناف امام محكمة شبين الكوم التى حجزت القضية للحكم في ٢٨ مارس الحالي ،