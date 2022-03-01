بالصور..انطلاق فعاليات ملتقى الفكر الأسلامى الأول بمشاركة أوقاف القليوبية وجمعية صوت الرملة والمجلس العالمى للشباب
كتب عمرو دسوقى هريدى
انطلقت فعاليات ملتقى الفكر الإسلامى الأول بقرية الرملة مركز بنها محافظة القليوبية . تحت عنوان : ” الأسراء والمعراج بين العلم والشرع ” ، والذي تنظمته جمعية صوت الرملة والمجلس العالمى للشباب بالمنظمة الأوروبية للتنمية والسلام . و بالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفناح السيسي رئيس الجمهورية بالأهتمام بقضية بناء الوعى لدى المواطن وذلك لنشر الفكر الوسطى المستنير والتثقيف والتوعية المجتمعية .جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والأستاذ الدكتور خالد صيام المدير التنفيذى للمجلس العالمى للشباب والكاتب الصحفى عمرو دسوقى رئيس مجلس إدارة جمعية
صوت الرملة والمستشار الإعلامى . شهد إطلاق فعاليات الملتقى اللواء عبداللطيف ابو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية والمستشار باسم الشعراوى وكوكبة من علماء وزارة الأوقاف و الأزهر الشريف وجمع غفير من الجمهور بقرية الرملة بالقليوبية و يعد هذا الملتقى أول ملتقى فكر إسلامى على مستوى محافظة القلوبية .
حاضر فى هذا الملتقى كوكبة من علماء الأوقاف والأزهر الشريف : الدكتور شريف لبيب والدكتور محمود عبد العزيز والدكنورمحمود عبد الرازق , بينما أدار الحوار الإستاذ أيمن المرصفاوى .و بدأالملتقى بكلمة الترحيب التى قدمتها الأستاذة سهام عبد الرازق نيابة عن مجلس إدارة جمعية صوت الرملة والمجلس العالمى للشباب , وضم الملتقى العديد من الفقرات الدينية
تدور أجندة هذا الملتقى عن رحلة الإسراء والمعراج وماهيتها وفلسفة الإسراء والمعراج وبعض اللطائف الأيمانية والعلمية والدروس المستفادة من هذه الرحلة العظيمة وربطها بالحياة المعاصرة وتم تخصيص جزء من نهاية الملتقى للرد على بعض الإسئلة الشائكة بين الناس الخاصة برحلة الاسراء والمعراج والتى تحتاج الى إجابة .
فيما أكد الأستاذ الدكتور خالد صيام المدير التنفيذى للمجلس العالمى للشباب ان الملتقى يهدف إلى بناء الوعى الدينى والأخلاقى و الثقافى والأجتماعى لدى وطننا الغالى وخاصة الشباب والنشء وتقوية الجانب الروحانى لديهم , فوطننا فى حاجة الى شباب واعٍ مثقف لبق سديد الرأى متين الخلق أخلاقهم الحميدة هى عنوانهم, ويعى تماما فقه الحوار والنقاش وليس الجدال والسو فسطائية .
من جانب آخر, أكد يوسف نبيل أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية صوت الرملة أن الملتقى يهدف الى بناء المواطن بناءً لوطنيته وحماية لوطنه وبناء لثقافته وفكره الوسطي.فالوعى بالوطن يقتضى العمل على بنائه ورفعة شأنه فى جميع المجالات: الاقتصادية، والفكرية، والثقافية، والاجتماعية، والإنسانية، وبشتى السبل: بالعمل والإنتاج، بالجد والاجتهاد، بالدقة والإتقان، بالتكافل والتراحم، بالإخلاص للوطن، والإخلاص فى العمل، بالعلم والفكر، بالثقافة والإبداع، بنشر القيم الإيجابية من الصدق، والأمانة، والوفاء، والرحمة، والتسامح، والتيسير، والمروءة، والنظافة، والنظام، واحترام الكبير، وإكرام الصغير، وإنصاف المظلوم، وإكساب المعدوم، وإغاثة الملهوف، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وإماطة الأذى عن الطريق، والحرص على المنشآت العامة والمال العام، والترفع عن الدنايا، والبعد عن سائر القيم السلبية: من الكذب، والخيانة، والغدر، والأذى، والبطالة، والكسل، والفساد، والإفساد، والتخريب.