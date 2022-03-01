النائب محمد عبد العزيز يزور مركز شباب شبرا البلد ويعد بالعمل على حل أزمة مديونية المركز للموارد المائية
زار النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مركز شباب شبرا البلد، في إطار التفاعل المستمر مع أهالي شبرا الخيمة، والتقي النائب محمد عبد العزيز الكابتن طارق شبيب رئيس مجلس إدارة مركز الشباب والكابتن بلال المليجي نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش، والحاج سيد حسين من رواد العمل العام بشبرا البلد.
وأشاد النائب محمد عبد العزيز بمستوى الخدمات المقدم بمركز الشباب للمواطنين، حيث يعد متنفسا هاما لأهالي وشباب المنطقة لممارسة الرياضات المختلفة، وعلى رأسها كرة القدم والكونغ فو والكاراتيه، ووعد النائب بالتواصل المباشر مع السيد وزير الشباب والرياضة لحل أزمة مديونية المركز للموارد المائية حفاظا عليه كمتنفس هام لأهالي شبرا البلد وشبرا الخيمة عموما
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