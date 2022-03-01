عاجلعالم الفن

المطرب الإماراتي الموس يستعد لطرح أغنيته الجديدة “أنا ناوى”

المطرب الإماراتي الموس يستعد لطرح أغنيته الجديدة “أنا ناوى”

 

كتب: أحمد زينهم

يستعد المطرب الإماراتي الموس، لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “أنا ناوي”، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “انا ناوي” من أداء الموس وألحانه وتوزيعه وكلمات الشاعر العراقي معتز العذب.

ويحضر الموس لميني ألبوم حالياً ولم يستقر على اسمه حتى الآن ويتكون من عدد 4 إلى 6 أغاني جاري اختيارهم.

ومن المقرر أن يصور الموس أغنيتين من الميني ألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب.

يشار إلى أن الموس طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل منها الألم، حسرت، ماهو هو، أحن له، خذني معاك، وغيرهم.

Post Views: 49
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of قناة السويس تسجل عبور 1713 سفينة خلال شهر فبراير بحمولات 100.1 مليون طن

قناة السويس تسجل عبور 1713 سفينة خلال شهر فبراير بحمولات 100.1 مليون طن

منذ 5 ساعات
Photo of الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لدورها ومجهوداتها في خدمة المواطنين

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لدورها ومجهوداتها في خدمة المواطنين

منذ 5 ساعات
Photo of احلال وتجديد مسجد الكحيل وبناء ماذنة بالكاشف الجديد في دمياط

احلال وتجديد مسجد الكحيل وبناء ماذنة بالكاشف الجديد في دمياط

منذ 16 ساعة
Photo of اعلام محافظة الشرقية

اعلام محافظة الشرقية

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!