المطرب الإماراتي الموس يستعد لطرح أغنيته الجديدة “أنا ناوى”
كتب: أحمد زينهم
يستعد المطرب الإماراتي الموس، لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “أنا ناوي”، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
أغنية “انا ناوي” من أداء الموس وألحانه وتوزيعه وكلمات الشاعر العراقي معتز العذب.
ويحضر الموس لميني ألبوم حالياً ولم يستقر على اسمه حتى الآن ويتكون من عدد 4 إلى 6 أغاني جاري اختيارهم.
ومن المقرر أن يصور الموس أغنيتين من الميني ألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب.
يشار إلى أن الموس طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل منها الألم، حسرت، ماهو هو، أحن له، خذني معاك، وغيرهم.