احلال وتجديد مسجد الكحيل وبناء ماذنة بالكاشف الجديد في دمياط
كتب عبده خليل
تشهد وزارة الأوقاف طفرة كبيره في إحلال وتجديد المساجد الأهلية والحكومية والأثرية ،فى جميع قري ومدن محافظة دمياط ، وعقب ثورة 30 يونيو نتجه لاعتداءات الإخوان على دور العبادة مما دفع الأوقاف لإعادة الإحلال والتجديد والصيانة والفرش كما افتتحت الأوقاف اكثر من ٦٠مسجدا بعد الإحلال حيث
كشف المهندس وليد التمامي نائب مجلس الشوري عن محافظة دمياط ، عن تفاصيل إحلال وتجديد المساجد، قائلًا إنه تم الإعلان عن إحلال وتجديد عده مساجد ومنها مسجد الكحيل الكبير بقرية الرياض بمركز كفر البطيخ ، وأضاف التمامي ، أن الوزارة لديها خطة لإحلال وتجديد المساجد يتم عرضها على وزير الأوقاف لاعتمادها، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية اعتمد من وزير الأوقاف إحلال وتجديد 77 مسجدًا صيانة وترميما بإجمالي تكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.وقال التمامي، إن الوزارة تقوم بجهد كبير في إعادة إعمار المساجد بمحافظة دمياط وعلى مدار
العام يتم افتتاح ما يقرب من ٥ مساجد كل شهر ،ونحن لا نركز على جانب البناء والتشييد فقط بل من جميع الجوانب العلمية والدينية، وإعادة دور المسجد كما كان عليه بتدريب الأئمة وتأهيلهم للعمل الدعوى وبمشاركة الواعظات لتصحيح المفاهيم لدى الجمهور واوضح التمامي
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف باعادة وبناء ماذنة لمسجد جابر بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا وتجديد صحن المسجد وصيانة دورة المياة و
المأذنة هي مبنى أو برج مرتفع طويل يكون ملحقا بالمساجد وغرضه ايصال صوت الآذان للناس ودعوتهم للصلاة كما وجهت للماذنة عناية كبيرة في التصميم والتنفيذ وتفاوتت إرتفاعاتها إلى عدة عشرات من الأمتار وزخرف بناؤها وزين بالنقوش الإسلامية البديعة وأعطيت أشكالا شتى ما بين الشكل الدائرى والشكل المربع والشكل المضلع وقد روعي دائما في بنائها أن تكون أبعاد قاعدتها متناسبة طرديا مع إرتفاعها فكلما زاد الإرتفاع زادت أبعاد ومساحة قاعدتها ويكون عادة داخلها سلم حلزوني كان يصنع في الماضي من الحجر وحديثا يصنع من الخرسانة المسلحة ،