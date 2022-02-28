هام وعاجل تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى تصفيات كاس العالم
كشفت قناة وشبكة “أون تايم سبورتس”، فى بيان اعلامي عن إذاعة مباراتي مصر والسنغال ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
كان اتحاد الكرة المصري أعلن أول أمس الجمعة، موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأخير لقاء الإياب بين مصر والسنغال 24 ساعة.
وبذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي مصر والسنغال، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم:
– مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022، الساعة 7:30 مساء.
– مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5 مساء