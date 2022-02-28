عاجلمال و أعمال
داكر عبد اللاه يضع خارطة طريق لتصدير المقاولات المصريةً للقارة الافريقية
خلال قمة أفريقيا الاقتصادية
داكر عبد اللاه يضع خارطة طريق لتصدير المقاولات المصريةً للقارة الافريقية
كتبت هدي العيسوي
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين انه لاشك ان هناك فرص قوية لقطاع المقاولات والتشييد والبناء في القارة الافريقية نتيجة لتوجه الدول حاليا لاعادة الاعمار وتقوية البنية التحتية من طرق وكباري ومياه وصرف وكذلك سدود وغيرها ونحن في نصر لدينا قرابة ٣٢ الف شركة تعمل في قطاع المقاولات والانشاءات حققت طفرة عمرانية في نصر غير مسبوقة خلال السنوات الماضية .