عبدالغنى يعود بذاكرة الانتصارات للبلاستيك ويفوز على طوخ بهدفين
كتب -مسعد مجاهد
نجح احمد عبدالغنى المدير الفنى لفريق البلاستيك فى الفوز على فريق طوخ العنيد بهدفين مقابل لاشيء فى المباراه التى جمعت بينهم أمس على ملعب البلاستيك ضمن منافسات الاسبوع ال20 من مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه .
حقق فريق البلاستيك فوزا غاليا على ضيفه فريق طوخ بهدفين دون رد سجلها محمود صبرى فى شوط المباراه الاول ثم أضاف اللاعب البديل احمد رجب الهدف الثانى لينتهى اللقاء 2/0 لصالح أبناء شبرا ، بهذا الفوز يرتفع رصيد البلاستيك للنقطه 24 فى المركز الثامن ،بينما توقف رصيد فريق طوخ عند النقطه 35 فى المركز الخامس بترتيب الجدول .