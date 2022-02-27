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عبدالغنى يعود بذاكرة الانتصارات للبلاستيك ويفوز على طوخ بهدفين

عبدالغنى يعود بذاكرة الانتصارات للبلاستيك ويفوز على طوخ بهدفين

كتب -مسعد مجاهد

نجح احمد عبدالغنى المدير الفنى لفريق البلاستيك فى الفوز على فريق طوخ العنيد بهدفين مقابل لاشيء فى المباراه التى جمعت بينهم أمس على ملعب البلاستيك ضمن منافسات الاسبوع ال20 من مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه .

حقق فريق البلاستيك فوزا غاليا على ضيفه فريق طوخ بهدفين دون رد سجلها محمود صبرى فى شوط المباراه الاول ثم أضاف اللاعب البديل احمد رجب الهدف الثانى لينتهى اللقاء 2/0 لصالح أبناء شبرا ، بهذا الفوز يرتفع رصيد البلاستيك للنقطه 24 فى المركز الثامن ،بينما توقف رصيد فريق طوخ عند النقطه 35 فى المركز الخامس بترتيب الجدول .

شهدت المباراه تألق الحارس محمود ماهر ،محمد عبدالنبى “لوحه” ، احمد رجب ، محمود صبرى ، احمد كشرى “الحاوى”، عوكشه ، فتح الله من نادى البلاستيك ومن الجانب الآخر معتز عبدالنبى ،احمد سمير ،احمد علاء، حسين محمد ، ابراهيم وجيه .

_عبر عبدالغنى عن فرحته الكبيرة وسعادته البالغه بالفوز على فريق طوخ العنيد بهدفين والحصول على الثلاث نقاط ،وأكد أن لاعبى البلاستيك قدموا عرض طيب وهى بدايه جيده لعودة روح الانتصارات وتعديل أوضاع الفريق بجدول الترتيب .

وأشار عبدالغنى أن الفتره القادمه صعبه ولكن أبناء البلاستيك رجال وعلى قدر المسؤولية لتخطى هذه المرحله وسوف نسعى جاهدين جهاز فنى ولاعبين خلال الفتره القادمه للتعامل مع المباريات المتبقيه بحنكه وكل المباريات بمثابة مباريات كؤوس لابديل عن الفوز .

حيث وجه ،عبد الغنى الشكر لمجلس الإدارة ولجنة الكرة برئاسة الحاج صلاح محمود للوقوف خلف الفريق رغم المحنه الماليه الصعبه التى مر بها اللاعبين خلال الايام الماضيه ،لكن استطاع صلاح محمود ومدير الكرة يوسف السيد أن يلموا الشمل ويجمعوا اللاعبين وإقناعهم بخطورة الموقف ونجحوا على أن يكونوا على قلب راجل واحد وكانت النتيجه الفوز بلقاء طوخ وحصد الثلاث نقاط .

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