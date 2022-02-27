“أطباء وحراس التراث والحضارة” تقوم بزيارة قصر محمد على بالمنيل
متابعة_عماد خطاب
انطلاقا لما بدأت به مبادرة “أطباء وحراس التراث والحضارة” من زيارات ميدانية ودورات تدريبية العالم مصر السياحية المختلفة،
قامت المبادرة برئاسة المحاضر الأكاديمي علي يحيي بزيارة ميدانية لقصر الأمير محمد علي بالمنيل وفق البرنامج التدريبي لطلاب الآثار والارشاد السياحي والمهتمين بتاريخ مصر،
وأكد المحاضر الأكاديمي علي يحيي “رئيس مجلس إدارة أطباء الحضارة” أن الزيارات جاءت وفق أهداف المبادرة في عملية الوعي الآثرى والثقافي وآن الزيارة ماهي إلا بداية لسلسلة من الزيارات والصالونات الثقافية،