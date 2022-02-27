أخبار مصرعاجل

“أطباء وحراس التراث والحضارة” تقوم بزيارة قصر محمد على بالمنيل

“أطباء وحراس التراث والحضارة” تقوم بزيارة قصر محمد على بالمنيل

متابعة_عماد خطاب

انطلاقا لما بدأت به مبادرة “أطباء وحراس التراث والحضارة” من زيارات ميدانية ودورات تدريبية العالم مصر السياحية المختلفة،

قامت المبادرة برئاسة المحاضر الأكاديمي علي يحيي بزيارة ميدانية لقصر الأمير محمد علي بالمنيل وفق البرنامج التدريبي لطلاب الآثار والارشاد السياحي والمهتمين بتاريخ مصر،

وأكد المحاضر الأكاديمي علي يحيي “رئيس مجلس إدارة أطباء الحضارة” أن الزيارات جاءت وفق أهداف المبادرة في عملية الوعي الآثرى والثقافي وآن الزيارة ماهي إلا بداية لسلسلة من الزيارات والصالونات الثقافية،

واضاف يحيي أنه تأتي الزيارة وفق تعاون مثمر بين حراث التراث والحضارة برئاسة الدكتورة شهد البياع بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للسياحة برئاسة الأستاذ حسن إمام تحت إشراف الأستاذ يوسف ابراهيم “نائب رئيس مجلس الاداره” ،

وقد حضر الزيارة عدد كبير من الباحثين وبعد الشخصيات العامة بنجاح فريق التنظيم برئاسة الأستاذة مديحة كميال والاستاذة إسراء محمد والاستاذ محمد نجيب.

Post Views: 64
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الإعلامي على حسن أحمد يستعد لبرنامجه الجديد «المونديال» بقنوات بي إن سبورت

الإعلامي على حسن أحمد يستعد لبرنامجه الجديد «المونديال» بقنوات بي إن سبورت

منذ ساعتين
Photo of لتمويل رسوم المشاركة في أنشطتها المختلفة المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقع اتفاقية تعاون مع شركة أدفا

لتمويل رسوم المشاركة في أنشطتها المختلفة المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقع اتفاقية تعاون مع شركة أدفا

منذ 4 ساعات
Photo of لجنة التجارة بالمستوردين: مخزون السلع جيد وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية محدود

لجنة التجارة بالمستوردين: مخزون السلع جيد وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية محدود

منذ 4 ساعات
Photo of الرئيس الأوكراني يوجه خطابا إلى البيلاروسيين

الرئيس الأوكراني يوجه خطابا إلى البيلاروسيين

منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!