عالم الفن

فيلم “جار تحميل الحلم” يحصد جائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين

كتب: أحمد زينهم

حصد الفيلم التسجيلي “جار تحميل الحلم”، للمخرج أحمد عبدالعليم قاسم على جائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة الدورة ال 12 فبراير 2022، والتى كانت تحت شعار “لسه الاغانى ممكنة”، ترأس المهرجان مدير التصوير طارق التلمسانىً ومدير المهرجان المخرج طونى نبيه رئيس لجنة التحكيم د محسن احمد وأعضاء المصور عاطف المهدي والناقد الأمير أباظة. فيلم “Dream is Loading”،

حقق جوائز أحسن فيلم تسجيلي من المهرجان المصري الامريكي للسينما والتليفزيون بنيويورك وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان زاكورة بالمغرب، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان تازه لسينما المقهي بالمغرب وشهادة تقدير من مهرجان العودة بفلسطين الدورة الخامسة،

واختيار رسمي في مهرجان البوابة الدمام بالجزائر. كما تم اختيار الفيلم التسجيلي “جار تحميل الحلم”، في مهرجان مزدة بليبيا الفيلم إنتاج قناة النيل الدولية برئاسة الإعلامية تغريد حسين، سيناريو وإخراج احمد عبد العليم قاسم، وهو دراما وثائقية تتناول لغز “توت عنخ آمون” بالتزامن مع مئوية إكتشاف مقبرته هذا العام وعرض كنوزة لأول مرة في التاريخ في مكان واحد وهو المتحف المصري الكبير.

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