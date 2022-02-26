دينا أحمد أحدث المنضمين لفريق عمل مسلسل«جزيرة غمام»

كتب: محمد الحاوى

انضمت الفنانة الشابه دينا أحمد، لأسرة مسلسل «جزيرة غمام»وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين الكبار طارق لطفى ومى عز الدين و فتحى عبد الوهاب وأحمد أمين.

وتدور قصة المسلسل في فترة زمنية ماضية، منذ حوالي 100 عام، وهو ما تطلب الإعداد لها جيدًا في الملابس والأماكن والاكسسورات والديكورات، وأصر صناع العمل على الاهتمام بكل التفاصيل، حتى طريقة الكلام والمصطلحات المستخدمة في ذلك الوقت، حتى لا يقعوا في أخطاء تضيع مجهودهم وتجلب النقد السلبي للعمل بالكامل.

ويعتبر هذا العمل هو الثاني على التوالي الذي يجمع بين طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب والكاتب عبد الرحيم كمال، وذلك بعدما قدموا معًا العام الماضي مسلسل “القاهرة كابول”، والذي لم يلق النجاح المنتظر، ليعيدوا التعاون معًا هذا العام بحثًا عن نجاح أكبر.

كما يعد مسلسل«جزيرة غمام» عودة قوية تراهن عليه الفنانة دينا أحمد، معربه أن دورها خلال العمل والشخصية التى تسجدها ستكون بمثابة نقلة ومفأجاه للجمهور.

يشار أن دينا أحمد شاركت مؤخرا فى عدة أعمال منها مسلسل قلوب تائهة وهو مسلسل مغربي من إخراج ياسين فنان ومن بطولة كل من فاطمة الزهراء بناصر، عبد السلام بوحسيني، فاتي جمالي، عبد الإله عاجل وغيرهم.

كما شاركت ايضا فى أحداث مسلسل “الأخ الكبير” ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور