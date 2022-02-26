الشارع السياسيعاجل

حزب”مصر بلدي” يعقد برامج تدريبية وتثقيفية بمحافظة قنا

حزب”مصر بلدي” يعقد برامج تدريبية وتثقيفية بمحافظة قنا

كتب_عماد خطاب

بناء على تعليمات معالي الوزير اللواء سيف الإسلام عبدالباري “رئيالإعتذارصر بلدي ” تم تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بمحافظة قنا،

حيث يتم تنفيذ الخطة السنوية للأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بالحزب ضمن فعاليات البرامج التدريبية والتثقيفية الهادفة ضمن الخطة السنوية،

حيث نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مصر بلدي بقيادة الدكتور عبدالعال معروف “الأمين العام للأمانة المركزية للتدريب والتثقيف وعضو الهيئة العليا بالحزب”،

وتم ذلك بإشراف الأستاذ صلاح نور عطا” أمين عام قنا بحب مصر بلدى “،

جدير بالذكر يتم التدريب
بحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظه ضمن سلسلة تدريبات التي تنظمها الأمانة خلال الفترة السابقة،

وأكد الدكتور عبدالعال معروف ” أمين التدريب والتثقيف” خلال التدريب على أهمية تنمية مهارات التواصل الفعال وتدريب الأعضاء على تحمل المسئوليات وتكوين علاقات اجتماعية جديدة واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل لافتًا إلى أنه يجب اكتساب مهارة التواصل مع الآخرين والتنوع في أسلوب الحوار،

وأوضح ايضاً الدكتور عبدالعال أن التواصل الناجح يبدأ بالتواصل مع النفس أولا ثم مع الآخرين وامتلاك مهارة الاستماع والإنصات الجيد وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين مؤكد على أهمية ثقافة الاعتذار ودراسة أسباب السلوك الخاطئ الذي قد نقوم بعمله ومن ثم نعدله إلى الأفضل وأن نتحكم في أفعالنا ونفكر في حلول عملية للمشكلات التي نواجهها.

Post Views: 27
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of مستقبل وطن بكفرالشيخ لقاءات دورية للمواطنين والنواب بالمراكز قريبا

مستقبل وطن بكفرالشيخ لقاءات دورية للمواطنين والنواب بالمراكز قريبا

منذ 4 ساعات
Photo of اسكو فى حالة طوارئ

اسكو فى حالة طوارئ

منذ 5 ساعات
Photo of مدينة “بورقة النوبية” تحتفل بالعيد الرسمي لدولة الكويت

مدينة “بورقة النوبية” تحتفل بالعيد الرسمي لدولة الكويت

منذ 6 ساعات
Photo of فوز البلاستيك والعبور وتعادل بطا فى تالته القاهرة

فوز البلاستيك والعبور وتعادل بطا فى تالته القاهرة

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!