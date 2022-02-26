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حزب”مصر بلدي” يعقد برامج تدريبية وتثقيفية بمحافظة قنا
حزب”مصر بلدي” يعقد برامج تدريبية وتثقيفية بمحافظة قنا
كتب_عماد خطاب
بناء على تعليمات معالي الوزير اللواء سيف الإسلام عبدالباري “رئيالإعتذارصر بلدي ” تم تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بمحافظة قنا،
حيث يتم تنفيذ الخطة السنوية للأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بالحزب ضمن فعاليات البرامج التدريبية والتثقيفية الهادفة ضمن الخطة السنوية،
حيث نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مصر بلدي بقيادة الدكتور عبدالعال معروف “الأمين العام للأمانة المركزية للتدريب والتثقيف وعضو الهيئة العليا بالحزب”،
وتم ذلك بإشراف الأستاذ صلاح نور عطا” أمين عام قنا بحب مصر بلدى “،
جدير بالذكر يتم التدريب
بحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظه ضمن سلسلة تدريبات التي تنظمها الأمانة خلال الفترة السابقة،
وأكد الدكتور عبدالعال معروف ” أمين التدريب والتثقيف” خلال التدريب على أهمية تنمية مهارات التواصل الفعال وتدريب الأعضاء على تحمل المسئوليات وتكوين علاقات اجتماعية جديدة واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل لافتًا إلى أنه يجب اكتساب مهارة التواصل مع الآخرين والتنوع في أسلوب الحوار،