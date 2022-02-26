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الرئيس الأوكراني ينفي إلقاء جيش بلاده السلاح

الرئيس الأوكراني ينفي إلقاء جيش بلاده السلاح

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي صباح اليوم /السبت/ التقارير التي تفيد بأن الجيش الأوكراني ألقى السلاح، يأتي ذلك مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الثالث.

وقال زيلينيسكي – في مقطع للفيديو نشره عبر موقع (تويتر) أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية – “مؤخرا، كان هناك الكثير من المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت بأني دعوت جيشنا إلى إلقاء السلاح والإجلاء.”

وأضاف الرئيس الأوكراني – في الفيديو الذي صوره في العاصمة كييف خارج مكتبه – “أنا هنا. لن نلقي السلاح. سندافع عن دولتنا. لأن أسلحتنا هي حقيقتنا، والحقيقة هي أن هذه أرضنا وبلدنا وأطفالنا وسندافع عن كل ذلك هذا كل ما أردت أن أخبركم به المجد لأوكرانيا.”

 

أ ش أ

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