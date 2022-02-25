دورالشباب ومشاركتهم عنوان ندوه لعزاء فرشوط بالتعاون مع قومي المراه بقنا
متابعه/بركات الضمراني
عقدت جمعية عزاء فرشوط اربع ندوات خاصة بدوار العيلة التابع للمجلس القومي للمرأة بقنا
وذلك بحضور الدكتورة منصورة الراوى عضو المجلس القومي للمرأة
وفضيلة الشيخ عثمان الدقاق واعظ بالأوقاف
وفضيلة الشيخ عاطف عطالله قنديل واعظ بالأوقاف
استهدف الندوات ٢٠٠ رجل وسيدة وشباب وفتيات من بندر فرشوط
حيث تناولت الندوات دور الشباب وضروره مشاركتهم واسهاماتهم في تنميه المجتمع والارتقائيه من منظور ديني للارتقاء بالاوطان .
وكذا
التاكيد علي المساواه بين الجنسين في كافه مناحي الحياه ، حيث يعد دورالمراه فعال بدءاً من تربيه النشا واعداد الاجيال وصولا لمشاركتها في كافه مناحي الحياه .