مُسلطًا الضوء عَما يدور في العالم وقال مُعنونًا بالخط العَريض *الغَزو الروسي لأوكرانيا*.
كَتبَ: صَبرِي عَبدالكَريم (صَبـرِي الراوي)
مُسلطًا الضوء عَما يدور في العالم وقال مُعنونًا بالخط العَريض *الغَزو الروسي لأوكرانيا*.
•أَعيرني سماعَكُم وهيا بِنا.. أصبحنا على أعتاب حَربٍ عالمية ثالثة، آلاف الچنود مِن الروس يَنتظرون ساعة الصِفر لِغَزو أوكرانيا، في حين تنتظر الولايات المُتحدة الأمريكية ضَربة البِداية لِتوجِه كامل قواتِها نحو الرئيس الروسي “ڨيلادمير بوتين” لِتَقلبَ موازين اللُعبة، أما أوكرانيا فَحدث ولا حَرج.
مقالًا حافل وَملىء بالألغاز، لِماذا تَرغبَ روسيا في اِحتلال أوكرانيا؟