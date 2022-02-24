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مُسلطًا الضوء عَما يدور في العالم وقال مُعنونًا بالخط العَريض *الغَزو الروسي لأوكرانيا*.

مُسلطًا الضوء عَما يدور في العالم وقال مُعنونًا بالخط العَريض *الغَزو الروسي لأوكرانيا*.

كَتبَ: صَبرِي عَبدالكَريم (صَبـرِي الراوي)

مُسلطًا الضوء عَما يدور في العالم وقال مُعنونًا بالخط العَريض *الغَزو الروسي لأوكرانيا*.
•أَعيرني سماعَكُم وهيا بِنا.. أصبحنا على أعتاب حَربٍ عالمية ثالثة، آلاف الچنود مِن الروس يَنتظرون ساعة الصِفر لِغَزو أوكرانيا، في حين تنتظر الولايات المُتحدة الأمريكية ضَربة البِداية لِتوجِه كامل قواتِها نحو الرئيس الروسي “ڨيلادمير بوتين” لِتَقلبَ موازين اللُعبة، أما أوكرانيا فَحدث ولا حَرج.

مقالًا حافل وَملىء بالألغاز، لِماذا تَرغبَ روسيا في اِحتلال أوكرانيا؟

تبدأ الحكاية مَع دَولة روسيا التي تَحتل على الخريطة مِساحة كَبيرة فَهي أكبر مِن أوكرانيا بِمقدار ثمانية وعشرين مرة وتقع أوكرانيا على حدود روسيا. تَرغب روسيا بِحجمها الكبير هَذا على الاستيلاء على هَذه القطعة الصَغيرة، وَيعد فَرق القوة بَينهُم مِثل فرق الحجم تَقريبًا، حيثُ تقعُ روسيا في المرتبة الثانية مِن حيث قوة الجيش في العالم، أما نَظيرَتُها أوكرانيا تقعُ في المرتبة الثانية والعشرين مِن حيثُ قوة الجَيش على العالم.

•في علم 2014 قامت روسيا باحتلال شِبه جَزيرة الكَرم التي تَقع في أوكرانيا، ولكَ أن تَتخيل أنَ هَذا حَدثَ بدون إطلاق رَصاصةٍ واحدةٍ.. وَقتُها لَم تَستَطِع أوكرانيا إيقاف هَذه القوة العُظمى، فَماذا سَتفعل مع هَذه القوة التي تَفوقها بنحو عُشرون مَرة!! وما عَلى روسيا أنها اِستغلت الموقف أسوء استغلال لِصالُحها.. فَماذا فَعلت؟ مُنذُ أيامٌ قَليلة بَعثت روسيا عَشرات الآلاف مِن جنودِها إلى الحُدود التي تَربِطُها مع أوكرانيا اِستعدادًا لِغزوها وَهي الآن مِن المُفترض أنها في انتظار ساعة الصِفر، وَلكن يختلف الأمر هُنا تمامًا عَما حَدث في عام 2014 مِن غَزو روسيا إلى جَزيرة الكَرم، فَحينما تقوم ساعة الصِفر لِروسيا سوف يَنقلب العالم بِما فيه.. فَأمام القوة الروسية هُناك قوةٍ أكبر وهي الولايات المُتحدة الأمريكية التي لَن تُمرر الموقف مُرور الكِرام، وَهذا لِعدة أسباب أولُها: هو خوف أمِريكا مِن الامتداد الروسي، ثانيًا: تأثيرُها إذا حَدث وأصبحت روسيا أكبر قوة مِن أمِريكا، ولكن لماذا تُريد روسيا اِحتلال

أوكرانيا تَحديدًا على الرغم مِن أنَ حَولُها العَديد مِن الدول!

في البداية لا يَكمُن الأمر لِطمع روسيا في السُلطة والقوة فقط، بل أن الأمر أكبر مِن ذَلِك بِكَثير، فالأمر لهُ أبعادًا ثقافية وتاريخية يَرجعُ تاريخُها إلى تاريخ الروس أنفُسَهُم عِندما كانوا عبارة عَن بَعض القبائل السِليفية التي كانت تَعيش على النَهب والسرقة إلا أنهُم قرروا أن يستقروا قَديمًا في العاصمة كييڤ عاصمة أوكرانيا، وَهُنا تم تأسيس أول حضارة سِليفية «مع العلم أن السِليفيين هُم عِرقٍ واحدٍ مع اِختلاف لُغاتِهم ومواطِنهِم، ولكن في النهاية يجمعهُم عِرقًا واحدًا مِثل الأفارقة» وَمِن الشعوب السِليفية (روسيا/ أوكرانيا/ بولندا/ بيلاروسيا….) وَغيرهِم الكثير.

كانت كييف عاصمة أوكرانيا هي أول مكانٍ يستقر فيه الشعوب السِليفية، وَهذا يعني أن روسيا الحَديثة التي نراها اليوم بدأت في الأصل مِن كييڤ ولكن قبل انهيار الاتحاد السِوفيتي عام 1991 حيثُ كانت روسيا وأوكرانيا دولة واحدة في هَذا الاتحاد حتى انهار وأصبحت روسيا الحَديثة كما نراها في الوقت الحالي وظهرَ معها بعض الدول الحالية مِن الاتحاد السِوفيتي السابق مِثل أوكرانيا وبالتالي هُناك بعض العقول الروسية التي ترفض كَون روسيا وأوكرانيا كُلًا مِنهُما دولة مُنفصلة، فَهُم حتى الآن يَعتبرونَهُم دولةٍ واحدة، مِثلما يعتبر الرئيس الروسي هَذا، وَيعتبر بوتين أن انهيار الاتحاد السِوفيتي أكبر كارثة حدثت في القرن الماضي، على الرغم مِن أنهُ نفس القرن التي حَدثت فيه الحَرب العالمية الثانية والتي ماتَ فيها 65 مليون إنسان، وقد علقَ على الأمر قائلًا أن ملايين المواطنيين وجدوا أنفُسهُم خارج سيطرة الدولة الروسية، وَيُعد الأمر أصعب على بوتين حيثَ أن أوكرانيا هي أصل الدول الروسية، خاصة بعد رغبة جُزر أوكرانيا في الإنضمام للاتحاد الأوربي، في حين أنَ الغالبية ترغب في الإنضمام «لِحلف الناتو» وَحِلف الناتو هو حِلفٌ عَسكري بين عِدة دول أسَستَهُ أمِريكا لكي يَقف في وجه «روسيا» ويمنعها مِن التَمدُد أو السيطرة على العالم وهو ما يعني إنضمام أوكرانيا إلى مُعسكر الأعداء.. لِذلك يُريد بوتين بأي شكلٍ مِن الأشكال مَنع هَذه الكارثة واحتلال أوكرانيا في أقربَ وقت؛ لأنها مِن وجهة نَظرُه جُزءٍ مِن بِلادُه.

في النهاية دَعونا نَنتظر ما سَيحدُث ونرصُدهُ لَكُم، آملين ألا يُصيب عَربنا ضَرَرٍ.. كانوا مَعكُم «صَبـرِي الراوي» سَلامَ الله عَليكُم وَرحمَتهُ وَبركاتُه.

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