الشارع السياسيعاجل

مستقبل وطن كفرالشيخ يواصل فحص شكاوي المواطنين الأسبوعية

مستقبل وطن كفرالشيخ يواصل فحص شكاوي المواطنين الأسبوعية

كتب محمود علوان

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ استقبال المواطنين للقاء النواب الذى يقام يومي الخميس والسبت من كل أسبوع وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة

وتلقت الدكتورة منى عبدالعاطى عضو مجلس النواب عن الحزب اليوم الخميس عددا من الشكاوي والطلبات بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب تضمنت طلبات خاصة بوزارت الصحة والاتصالات والتربية والتعليم بالإضافة إلى طلبات أخرى متنوعة أكدت النائبة أنها ستسعى لحلها بالتنسيق مع القطاعات الخدمية بالمحافظة

من جانبه أكد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة انه سيتم خلال الفترة القادمة عقد لقاءات دورية مع النواب بأمانات المراكز بدوائرهم أسوة بأمانة المحافظة وتم تنفيذ ذلك مؤخرا بأمانة مركز مطوبس وقبلها بمدة أمانة مركز فوة ونأمل أن يتم خلال الفترة القادمة تنفيذ المبادرة أسبوعيا بجميع مراكز المحافظة

وطالب جعفر أعضاء الحزب بالمراكز بالمشاركة فى حل مشاكل المواطنين بالتنسيق مع أمانات مراكزهم ونواب الحزب بدوائرهم تفعيلا لمبادرة الحزب بعقد لقاءات دورية بين المواطنين والنواب

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب فى جميع المحافظات

Post Views: 55
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of القوات الروسية تدخل خيرسون وتعيد المياه إلى مجراها في قناة القرم

القوات الروسية تدخل خيرسون وتعيد المياه إلى مجراها في قناة القرم

منذ 3 ساعات
Photo of *حكم الطلاق المعلق او المشروط؟*

*حكم الطلاق المعلق او المشروط؟*

منذ 4 ساعات
Photo of ياسمين رئيس وهادي الباجوري

ياسمين رئيس وهادي الباجوري

منذ 4 ساعات
Photo of مُسلطًا الضوء عَما يدور في العالم وقال مُعنونًا بالخط العَريض *الغَزو الروسي لأوكرانيا*.

مُسلطًا الضوء عَما يدور في العالم وقال مُعنونًا بالخط العَريض *الغَزو الروسي لأوكرانيا*.

منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!