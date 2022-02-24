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مستقبل وطن كفرالشيخ يواصل فحص شكاوي المواطنين الأسبوعية
مستقبل وطن كفرالشيخ يواصل فحص شكاوي المواطنين الأسبوعية
كتب محمود علوان
واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ استقبال المواطنين للقاء النواب الذى يقام يومي الخميس والسبت من كل أسبوع وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة
وتلقت الدكتورة منى عبدالعاطى عضو مجلس النواب عن الحزب اليوم الخميس عددا من الشكاوي والطلبات بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب تضمنت طلبات خاصة بوزارت الصحة والاتصالات والتربية والتعليم بالإضافة إلى طلبات أخرى متنوعة أكدت النائبة أنها ستسعى لحلها بالتنسيق مع القطاعات الخدمية بالمحافظة
من جانبه أكد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة انه سيتم خلال الفترة القادمة عقد لقاءات دورية مع النواب بأمانات المراكز بدوائرهم أسوة بأمانة المحافظة وتم تنفيذ ذلك مؤخرا بأمانة مركز مطوبس وقبلها بمدة أمانة مركز فوة ونأمل أن يتم خلال الفترة القادمة تنفيذ المبادرة أسبوعيا بجميع مراكز المحافظة
وطالب جعفر أعضاء الحزب بالمراكز بالمشاركة فى حل مشاكل المواطنين بالتنسيق مع أمانات مراكزهم ونواب الحزب بدوائرهم تفعيلا لمبادرة الحزب بعقد لقاءات دورية بين المواطنين والنواب