” ريان ” تقوم بحملة إزاله مكبرة للإعلانات المخالفة بمدينة بنهــا .
كتب/ إسلام زهير
بناء على تعليمات السيد اللواء/ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه قامت الدكتورة/ إيمان ريان نائب المحافظ اليوم الخميس الموافق 24-2-2022 بحملة مكبرة استهدفت إزالة الإعلانات المخالفة بعدد من شوارع مدينة بنها وذلك بحضور الاستاذ / ياسر ابراهيم نائب رئيس مدينة بنها والنقيب / ابراهيم شحاتة مدير شرطة المرافق ببنها والاستاذ/ سمير صبحي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة .
فى إطار إعادة المظهر الجمالي والحضارى للشوارع والميادين بمدينة بنها والحد من إنتشار الإعلانات غير مرخصة والمخالفة وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين . تم تكليف لجنة بحصر الاعلانات الغير مرخصة بشارع فريد ندا وشارع خدمة إجتماعية ، وتم تحرير ١١٠ محضر مخالفه لاعلانات غير مرخصة . وتم التنبية عليهم بضروره تقنين أوضاعهم وذلك فى إطار الزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والاعلان لعدم التعرض للمسائلة القانونيه . وبالتالى تقدم عدد ٣٥ محل لتقنين أوضاعهم ولم تتم الاستجابة من ٧٥ محل .
بدأت ” ريان” حملة الازاله بشارع خدمة إجتماعية لتنفيذ عدد من قرارات الازاله للاعلانات المخالفة والغير مرخصة . وتم التنبية على أصحاب الاعلانات بسرعه تنقنين اوضاعهم . فضلا عن أنة تم اصطحاب سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقوم بدورها فى تسهيل الخدمات المقدمة للموطنين ومنها دفع رسوم تراخيص الاعلانات .
استكملت ” ريان” جولتها بالمرور على شارع فريد ندا لتنفيذ قرارات الازاله ، وتم التنبية ايضا على غير المرخصين بسرعه تقديم المستندات وتسديد الرسوم بسيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة .
أسفرت الحملة عن تقنين عدد ( 25 ) إعلان ، وإزالة ( 10 ) وسائل إعلانية على الحوائط والاستنادات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تم تحرير محاضر لعدد (٢٧) اعلان مخالف وغير مرخص .
وأكدت ” ريان” أن حملة إزاله الاعلانات المخالفة مستمرة بشوارع وميادين بنها لإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. وكذا الوحدات المحلية القروية .