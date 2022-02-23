هشام يقود بيجام لترقى القليوبيه مواليد 2003

كتب :مسعد مجاهد

فاز فريق شباب بيجام مواليد 2003بقيادة أحمد هشام”الاشول” على فريق الحريه والسماع فى ختام المجموعه الثانيه فوز اعتباري 2/0 بانسحاب الحريه ، فى مباراة اليوم ضمن تصفيات المجموعه الاولى للمسابقة التى تنظمها منطقة القليوبيه .

نجح الأشول فى قياده فريق بيجام بتخطى المرحله الاولى من المسابقه والصعود للترقى كوصيف للمجموعه خلفا لنادى البلاستيك، علما بأن الاشول وجهازه المعاون سعوا واجتهدوا فى بناء تيم قوى فى اول موسم لهم بأقل إمكانيات ماديه مقارنة بالانديه الكبرى اصحاب الخزانه العاليه .

لقد وضع جهاز الكره برئاسة محمد الخولى كل الثقه فى الجهاز الفنى واتيحوا لهم كل الصلاحيات فى اختيار اللاعبين منذ بدء فترة الإعداد الأوليه وكان الاشول جدير بالثقة وحقق نتائج طيبه والصعود للترقى رافعا اسم بيجام عاليا . الجهاز الفنى لفريق بيجام كالتالي محمد الخولى رئيس الجهاز حسن اسماعيل مدير القطاع أحمد هشام. مدير فنى مصطفى خالد. مدرب عام اسلام محمد. مدرب محمد محمود مدرب ايمن محجوب مدرب حراس اختتمت اليوم المباريات بصعود البلاستيك وبيجام عن المجموعه الاولى ،وصعود العبور وفريق بطا عن المجموعه الثانيه ، منتظرين تخطى المرحله القادمه آملين تحقيق الحلم ورفع كاس البطوله عاليا .