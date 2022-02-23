كورونا تسببت في رفع أسعار الحج والعمرة بشكل كبير أمل مصطفي

صرح محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن مشروع قانون تنظيم الحج يطابق قوانين بوابة العمرة المصرية، متابعا: كافة إجراءات الحج والعمرة متوفرة على بوابة العمرة المصرية.

وجاء ذلك خلال أضاف مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي”:” مؤكدا انه سيتم متابعة الحاج وكل ما يخصه من خلال الباركود ، متابعا: سيتم توفير تطبيق إلكترني للحجاج ليكون تحت إشراف وزارة الداخلية والتضامن بالإضافة إلى وزارة السياحة وشركات السياحة. وأوضح أن قانون تنظيم الحج يستهدف نقل كافة تحركات المواطن المصري، وفي حالة حدوث أي مشكلة لأي حاج مصري سيتم التواصل مع الحاج على الفور وحل المشكلة من قبل لجنة الحج الدائمة التابعة لمجلس الوزراء.

وأضاف فاروق فيما يخص أسعار العمرة والحج، ان جائحة كورونا تسببت في رفع أسعار الحج والعمرة بشكل كبير جدا، متابعا: قبل كورونا لم تتجاوز رحلات العمرة الـ 30 ألف جنيه في أفخم الفنادق