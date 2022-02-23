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حتى عندما ينتفض العالم من أجلها تظل في عتمة

حتى عندما ينتفض العالم من أجلها تظل في عتمة

كتب : عامر محمود (إبريل)

في مداهمة قوات الكيان المحتل لفلسطين الحبيبة
ظلت القوات الغاصبة، تهاجم منازل حي الشيخ جراح لمدة تسعة ايام متواصلة، أثبت فيها الغاصب وقاحة فِعله وتوحشه في أية من التأمل والتخيل عندما تنظر في عين أحد الشباب الذي يعاني من متلازمة داون ، إلي أي وقت ستظل فلسطين العرب في رعب هذا الفتى، فأنا هنا بخير ومن نظرة في وجه الشاب تملكني ما هو فيه من شعور، وظل يطاردني شعور هل نحنُ قد يحدث فينا هذا ذاتَ يوم؟
هل ستظل حبيبتي محتلة وأنا لا أملك سوى الدعاء
، من لسان مصري عربي مسلم موحد، أناشد كل فلسطيني أنا في جوارك بدعائي حتى أستطيع رفع سلاحي.

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