الشارع السياسيعاجل
بروتوكول تعاون بين حزب الشعب الجمهوري وعمال مصر لتوفير 1200 فرصة عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة
بروتوكول تعاون بين حزب الشعب الجمهوري وعمال مصر لتوفير 1200 فرصة عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة
كتب – وليد السيسي
وقع المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، بروتوكول تعاون مع المهندس الشاب هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصرح الصناعي والتعليمي والخدمي بمدينة 6 أكتوبر، لتوفير فرص عمل وتدريب وتعليم للشباب، إضافة إلى توفير فرص استثمارية في السوق الصناعي سواء كان ذلك من خلال الشراكة أو التمويل أو توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج أو الاستشارات الاقتصادية والقانونية أو دعم العلاقات الحكومية واتباع سياسة الشباك الواحد لاستخراج أوراق المشروع أو غيرها من الخدمات التي يوفرها البروتوكول للشباب .
وقد تم توقيع البروتوكول في حضور كوكبة من قيادات الحزب وقيادات مجمع عمال مصر ، وبحضور جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، أحمد سامي، أمين العمل الجماهيري بالجيزة، رانيا محفوظ رئيس لجنة التخطيط بالحزب بالجيزة .
وقد صرح المستشار أحمد حبيب، بأهمية هذا البروتوكول في تفعيل دور الحزب وتنفيذ خطته الاستراتيجية وفتح أسواق عمل للشباب المصري .
كما أشاد المهندس هيثم حسين بقوة اسم حزب الشعب الجمهوري وفخر المجموعة بعقد هذا البروتوكول مع الحزب .