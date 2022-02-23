بدء فعاليات المؤتمر العشرين للمسالك البولية بجامعة الزقازيق

كتب : محمد يعقوب

افتتح اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب فعاليات المؤتمر العشرين لقسم المسالك البولية بكلية الطب، بالاشتراك مع الجمعية المصرية للمسالك البولية بحضور الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،

كما تم حضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق و الدكتور مصطفى مراد رئيس الجمعية المصرية للمسالك البولية و الدكتور محمد الجندى رئيس شرف المؤتمر، والدكتور يحيى زكريا مدير برنامج زراعة الأعضاء و الدكتور لطفى بندارى رئيس قسم المسالك بمستشفيات جامعة الزقازيق و الدكتور وائل صبرى نصير المشرف العام على الشئون العلاجية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وأطباء المسالك البولية من قسم المسالك البولية بالجامعات المصرية ووزارة الصحة.

أشارالدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة فى كلمته الى نقله تحيات لدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، متمنيا نجاح المؤتمر للخروج بتوصيات علمية تضيف للعملية البحثية والتعليمية والعملية،

كما أشاد حسين بجهود التطوير التى قام بها قسم المسالك البولية واخرها برنامج زراعة الأعضاء الذي يُعد أحد النقاط المضيئة للجامعة، ويؤكد تميزها الطبي في عدد من مجالات الجراحات الدقيقة والمعقدة، مثل جراحة الكلى والكبد، والجراحات الميكروسكوبية والعمليات الكبرى، التي تجرى في مجال القلب والمخ، وعدد من التخصصات الأخرى.

أشار الدكتور عبد السلام عيد رئيس مجلس ادارة مستشفيات الجامعة فى كلمته إلى الدعم الأساسى الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتور يحيى زكريا مدير البرنامج فى دفع برنامج زراعة الأعضاء إلى الأمام حتى وصل إلى الحالة العاشرة منها أربع حالات كلى وست حالات كبد، مثمنا العمل بروح الفريق الواحد من عدة تخصصات فى برنامج زراعة الأعضاء.

وأوضح رئيس مجلس ادارة المستشفيات انه سيتم تكريم عدد من القيادات بالجامعة والمستشفيات والأساتذه بقسم المسالك البولية وكذلك نخبة من الأساتذة الراحلين تكريما من الجامعة لتاريخهم واعترافا من الجامعة بما قدموه من فضل فى العلم قبل رحيلهم .

مضيفا ان المؤتمر سيستمر لثلاثة أيام حيث يناقش فى جلساته كل ماهو جديد ومتقدم فى مجال التشخيص والعلاج للعديد من أمراض وجراحات المسالك البولية.