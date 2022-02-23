المجلس التنفيذي بكفر الشيخ يوافق علي تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية ..
كتب محمود علوان
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، يوم الاربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، واللواء ايمن بكرى، مساعد مدير امن كفرالشيخ، والعميد احمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير ادارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اطلاق اسم الشهيد ابو الحسن عبد البصير عرفه على مدرسة برج مغيزل للتعليم الاساسى تخليداً لذكراه شهيد القوات المسلحة.
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على اعادة تقييم حق الانتفاع المقرر بالمعسكرات الخاصة ببعض الهيئات والشركات التى تنتفع بمساحات من الاراضى المستغلة كمصيف لاعضاء تلك الهيئات وكذا تقييم حق الانتفاع للمسطحات الخضراء والمساحات الزائدة والمضافين الكافيتريات المؤجرة بالمزاد العلنى .