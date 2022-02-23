المجلس التنفيذي بكفر الشيخ يوافق علي تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية ..

كتب محمود علوان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، يوم الاربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، واللواء ايمن بكرى، مساعد مدير امن كفرالشيخ، والعميد احمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير ادارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اطلاق اسم الشهيد ابو الحسن عبد البصير عرفه على مدرسة برج مغيزل للتعليم الاساسى تخليداً لذكراه شهيد القوات المسلحة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على اعادة تقييم حق الانتفاع المقرر بالمعسكرات الخاصة ببعض الهيئات والشركات التى تنتفع بمساحات من الاراضى المستغلة كمصيف لاعضاء تلك الهيئات وكذا تقييم حق الانتفاع للمسطحات الخضراء والمساحات الزائدة والمضافين الكافيتريات المؤجرة بالمزاد العلنى .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة ( 18 سهم وقيراط و4فدان ) لصالح شركة دسوق للبترول لتوسعة البئر الاستكشافي بحوض الاربعين وحوض الجزيرة نمره 10 مركز سيدى سالم، كما تم الموافقة على تجديد قرار التخصيص رقم 481 لسنة 2006 بمساحة 175م لتصبح 125 م بقرية قونه، مركز قلين، بحوض داير الناحية بزمام قرية قونه، لاقامة مكتب بريد يخدم اهالى القرية والقرى المجاورة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص قطعة ارض بمساحة (144م2) ارض فضاء ملك هيئة البريد منطقة غرب تيره لإقامة مكتب بريد غرب تيره، كما تم الموافقة على تخصيص مساحة 200م2 لاقامة مكتب سجل مدنى عليها بقرية حصة الغنيمى، مركز قلين، بالدور الثانى علوى بالمجمع الخيري الذى يخدم القرية وتوابعها .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 25م2 بقرية الحوه، مركز بيلا، لعمل مكتب بريد عليها، كما تم الموافقة على اقامة جبانة للمسلمين على مساحة فدان، و6 قراريط، و 16 سهم، ارض املاك دولة والواقعة بحوض ابو ريشة الغربى وداير الناحية رقم 24 زمام جمعية اريكسون الزراعية.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار رقم 624 لسنة 2021 بخصوص تخصيص مساحة 475م لاقامة مبنى للادارة التعليمية بمدنية سيدى غازى لاختلاف الابعاد على الطبيعة عن الابعاد بالقرار .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة (50 فدان) جنوب مصنع الفصل للشركة المصرية للرمال السوداء والتى تم التنسيق بنظام الايجار السنوى مقابل (1000) جنيه للفدان اسوة بعقد ارض مصنع الفصل بالشهابية، كما تم الموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم 3882 لسنة 2017 بمساحة (800م2) الواقعة بحوض عاشور نمرة (4) ناحية عزبة عاشور التابعة لزمام جمعية مطوبس الزراعية، مركز مطوبس، لانشاء بيت ثقافة عليها .

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة لإنشاء عمارات سكنية، خدمات، مناطق ترفيهية، بمدنية مصيف بلطيم وذلك استغلالها للعاملين بالمحافظة.